海峽論壇開幕 王滬寧讚揚「馬先生」 為實現國家統一努力

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

2025/06/15 10:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧今日在廈門會見前總統馬英九，王滬寧讚揚「馬英九先生」3年來4次到中國尋根參訪，素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識、反對台獨，島內愛國統一人士，持續為實現「國家統一」民族復興努力。

陸委會︰「海峽論壇」是中共對台統戰平台

陸委會此前表示，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，早在馬前總統執政時期，為防範其統戰滲透，已律定禁止中央機關人員參加，我方亦不得配合在台舉辦分支與延伸性活動，及赴中須遵守兩岸條例相關規定等，並延續至今。

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陸委會批評，馬配合中共政治操作，規劃率團赴中參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，政府對此深感遺憾與不可思議，也認為不會獲得多數國人認同。

海峽論壇今日在福建省廈門市舉行開幕式，王滬寧會前先會見馬英九。中方出席人士有國台辦主任宋濤、國台辦副主任潘賢掌及趙世通、海協會會長張志軍、福建省委書記周祖翼、福建省長趙龍、福建省政協主席滕佳材等人；台灣方面有新黨主席吳成典、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、民眾黨中央委員張凱鈞等人參加。

王滬寧指出，海峽論壇是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要平台。近年來，海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈、親情和交流意願，是任何勢力都阻擋不了。

王滬寧聲稱，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨」，島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。在當前複雜嚴峻的形勢下，「馬英九先生」又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映「馬英九先生」和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當。

王滬寧說，馬英九先生3年來4次到中國尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率。「大家也克服困難，為兩岸交流合作貢獻積極力量，受到兩岸同胞的讚許和歡迎，也將為歷史所銘記」。

馬英九則說，中國5000年歷史合久必分，分久必合。台灣民眾渴望兩岸朝向和跟合的「和合」方向。今年5月以來，台灣各項民調顯示，多數台灣人民支持兩岸的和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，「始終是台灣絕對的主流民意」。

馬英九提及，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭聲明的方式表達『一個中國原則』的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了兩岸海峽兩岸人民的利益與福祉。他衷心的期盼兩岸在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切的力量避免戰禍，共同致力於振興中華，才能讓彼此有更安全更美好的未來。

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