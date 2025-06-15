藍營推「最強鐵槌」李四川反罷免 蔣萬安：他最清楚這件事

台北市長蔣萬安，出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，會前並先接受媒體聯訪，會中並與各校畢業生合影。（記者田裕華攝）

2025/06/15 10:46

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免將進入第三階段投票，台北市長蔣萬安昨與國民黨立委賴士葆、李彥秀同台掃街，有「最強鐵槌」之稱的副市長李四川今則陪同王鴻薇掃街。蔣萬安受訪表示，黨中央已訂出節奏明確的策略，將因時地制宜向市民推廣「不同意罷免」的投票理念，而李四川出身工程專業，最清楚五位委員過去如何協助北市政的推動。

蔣萬安今上午出席特教學校、高職、市立大學及國小組頒獎典禮，會前接受採訪，被追問後續面對全面反罷，是否有具體的系統性策略；以及外界關注，台北市若有任何失手，恐影響市府團隊在市民心中的信任感，是否有相關因應？

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蔣萬安回應，黨中央對此已做出相關規劃，至於北市黨部也有節奏地在進行，台北市國民黨籍的委員同時會依據選區特性，通過各種不同的方式讓民眾知道一定要站出來投下不同意罷免票，「我一定全力投入，並與國民黨五位立委站在一起、並肩作戰。」

蔣萬安直言，他很感謝台北市國民黨的五名立委，長期以來與台北市政府配合，無論是校舍改建、捷運新建、經費爭取及都市更新，甚至向中央協助都更的條例修法，相信立委的表現，大家均有目共睹。

蔣萬安說，川伯是工程專業出身，清楚台北市的各項建設，包括道路交通安全、道路整平的維護及淡水公案改造計劃，今天也特別陪同立委們在地方上爭取民眾的支持與認同，讓大家知道，屆時一定要出來投下不同意罷免票。

蔣萬安說，川伯是工程專業出身，清楚台北市的各項建設，包括道路交通安全、道路整平的維護及淡水公案改造計劃。（記者劉詠韻攝）

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