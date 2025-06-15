徐巧芯提案刪減監委出任資格 監察院：限縮總統提名權

國民黨立委徐巧芯。（圖由國民黨提供）

2025/06/15 10:42

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院司法及法制委員會明（16日）將審查國民黨立委徐巧芯、王鴻薇等人提出的「監察院組織法修正草案」，要求擔任監委者應不具政黨色彩，因此刪除民代、富有政治經驗等出任監委資格，而10年內有加入政黨或參與任何政治活動者亦不得出任。監察院送至立法院的書面報告表示，相關條款均有助廣納賢士，該提案恐有限縮總統提名權之虞。

徐巧芯、王鴻薇等人均主張，監察人員依法獨立行使職權，應超脫黨派，不具政黨政治色彩，針對監察院組織法現行條文監委出任資格，提案刪除第3條之1第1項第1款「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」，以及第6款「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者。」

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對此，監察院代理秘書長王增華表示，監察院尊重立委修法的提案權，有關監察院組織法的監察委員資格，是因應憲法增修條文修正監察院定位，為充分發揮監察功能，參照修憲理由，由社會各界具有清望及富專業素養與經驗人士出任監察委員，經再三斟酌及立法院廣泛討論後，始予制定。相關條款均有助廣納賢士，且所定相關經歷對監察委員行使監察職權有正面助益。

根據監察院統計，第4屆監委適用第1款及第6款的人數分別為：6人及3人（計9人）；第5屆5人及7人（計12人）；第6屆5人及4人（計9人），合計各占當屆監委總人數31％、41％、32％。王增華指出，如將該2款刪除，恐有限縮總統提名權之虞。

另外，徐巧芯也指出，監察委員行使的監察權是針對中央及地方公務員，為迴避政治利益，確保職權行使的中立，參照公務人員任用法第28條，有關公務人員任用消極資格限制，提案增設監察院組織法第三條之二消極資格的限制，「監察委員須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。 」

對此，王增華表示，監察委員自律規範第2條已明定監察委員依法行使職權，應超出黨派，保持中立，於任職期間不得從事相關政治活動或行為。無需再新增相關條文，以免疊床架屋。

至於明定十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員的消極資格限制部分，王增華表示，由於修正草案並未明確界定「參與任何政治活動」的定義及其範疇，實務執行恐有認定窒礙及查證困難，亦有限縮總統提名權之虞。

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