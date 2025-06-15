中國海峽論壇藍縣市長全缺席 馬英九獨角戲重彈九二共識、反台獨

前總統馬英九率領「大九學堂」青年學員赴中交流，並參加第17屆海峽論壇大會。（資料照）

2025/06/15 09:43

〔記者林欣漢／台北報導〕前總統馬英九前往中國福建廈門出席海峽論壇，今（15）日與中國全國政協主席王滬寧會面，他在會前談話中強調，兩岸在「九二共識，反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切可能避免戰禍，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。馬英九說，相信這次的交流，不僅是友誼的見證，更是兩岸和平的展現。

馬英九昨率領「大九學堂」青年學員赴中交流，並參加第17屆海峽論壇大會，馬英九於會前談話時特別感謝王滬寧，並提到去年4月他與中國共產黨中央委員會總書記習近平在北京人民大會堂會面，「習總書記對兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切，都讓我印象深刻且感動，也請王主席代我轉達對習總書記的問候」。

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馬英九指出，當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。他始終抱持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在民心向背，「中國五千年歷史，合久必分，分久必合」，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向，「今年5月以來，台灣各項民調，顯示多數台灣人民支持兩岸和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意」。

馬英九表示，海峽兩岸在1992年達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了海峽兩岸人民的利益與福祉。他衷心期盼，兩岸在「九二共識，反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切可能避免戰禍，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、更美好的未來。

馬英九強調，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望，也是兩岸的最大利益。經過多年以來的交流與互動，可以看到，即使兩岸存在一些差異，但兩岸民眾之間的感情，以及對交流的渴望，始終沒有中斷。

馬英九說，過去兩年他三次帶著馬英九基金會「大九學堂」的學生訪問中國，以及連續兩年邀請中國高校師生團訪問台灣，都進一步體現了兩岸民間交流，特別是青年交流的重要性，尤其是中國大陸師生「在台灣所到之處，都受到台灣民眾的熱烈歡迎，獲得兩岸各界的正面迴響」，這對他個人與馬英九基金會而言，都是一個很大的鼓舞，證明這才是民心所向，證明兩岸人民之間的感情，不是任何力量可以切斷的。

馬英九表示，尤其對兩岸年輕人而言，有更多機會透過更廣闊的視野，共同參與兩岸的未來，兩岸關係的未來也將更穩健。我們願意提供更多青年、文化交流的平台與機會，讓兩岸年輕人有更多接觸，這不但有利於兩岸關係，對國家民族的整體發展也絕對是重要的關鍵。

馬英九指出，同時在文化、宗教信仰、民俗等領域，兩岸也有很多值得合作與守護的資產。像是閩南及客家文化、媽祖與關公等宗教信仰、傳統戲曲等等，相信透過文化的交流，不僅能夠拉近彼此距離，也能讓更多年輕一代從中華文化的精髓中，找到對國家民族的認同與連結。

馬英九特地感謝中國全國政協主席王滬寧的邀請，他相信這次的交流不僅是友誼的見證，更是兩岸和平的展現。

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