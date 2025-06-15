挺廢監背離五權憲法？藍黨團：恢復監察權的民意機關地位

國民黨團首席副書記長羅智強。（記者林欣漢翻攝）

2025/06/15 09:09

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民眾黨團拋出廢除監察院的修憲提案，部分國民黨立委立委加入連署，被外界質疑背離國父孫中山的五權憲法和國民黨黨章，對此，國民黨團首席副書記長羅智強今日表示，現在的監察院已背離中華民國憲法本文最初的設計，修憲後把監察院「去民意機關化」。廢不廢除監察院，並不是改革的核心，恢復監察權的民意機關地位，不再受制於總統，才是改革的重點。

「廢除肥貓院，重振監察權。」羅智強指出，「廢院不廢權」是自己長期對監察院存廢的主張。13日立法院院會他和民眾黨團總召黃國昌共同提案，恢復監察權的「民意機關」位階。讓監察院不再是總統酬庸人事的後花園，這才是國父孫中山先生五權憲法中，「監察權」該有的樣貌。

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羅智強表示，以前監察院常被笑，打蒼蠅不打老虎。但民進黨執政後的監察院更墮落，別說蒼蠅，只要蒼蠅屎是綠色的，現在的綠色監察院，連蒼蠅屎都不敢打。監察權墮落淪喪至此，不是因為國父孫中山先生的五權設計是錯的，而是現在的監察院，已背離中華民國憲法本文最初的設計。

羅智強說明，按照中華民國憲法第91條的原始規定，監察委員由人民間接選出，五權中的監察權是「民意機關」，而不是由總統掌握提名權的酬庸機關。當修憲後的增修條文，把監察院「去民意機關化」。監察院就註定淪為總統府的「監察科」、「酬庸科」、「肥貓科」，甚至更糟糕，變成辦在野不辦執政的「東廠科」。道理很簡單，很難去期待，得到總統加官封賞的監察委員，敢去監察代表總統意志的行政權。

羅智強強調，廢不廢除監察院，並不是改革的核心，恢復監察權的民意機關地位，不再受制於總統，才是改革的重點。而要恢復監察權的民意機關地位，有二種路徑。第一種是他和黃國昌共同提案的修憲版本，廢除監察院，保留監察權，把監察權移給民選的立法院。因為立法委員是民選的，比現在總統酬庸的監察委員，更有底氣監察行政權。第二種，則是不廢院，但修憲恢復監察權的民意機關地位，把監察委員改為民選，斬斷被總統操控的那隻黑手。

羅智強說，這二種路徑，他沒有特別偏好，如果日後有人提出監察委員民選化的修憲版本，他也願意支持。只是目前並沒有第二種路徑的修憲版本，所以，他先支持黃國昌第一種路徑的修憲版本。最重要的是，不管上述的第一種路徑還是第二種路徑，都比現在的酬庸院、肥貓院、東廠院好。

羅智強進一步表示，廢除監察院，把監察權移到立法院，也是民進黨長期主張，他要看看民進黨，會不會又轉彎，把他們廢除監察院的修憲案撤回。無論如何，現在的監察院和監察委員的種種表現，已經成為台灣之恥。如果坐視不作制度改革，消滅這些肥貓，對不起台灣人民，也對不起設計五權憲法的國父。

羅智強認為，讓黃國昌的提案可以上路，讓修憲委員會得以成立，至少是一個制度對話、制度改革的開始，才有重振監察權，以端正官箴，強化防貪止弊機制的可能。一旦修憲啟動，大家就可以集思廣益，好好想想，要用第一路徑還是第二路徑，改革監察權，既符合台灣人民的需要，也符合國父的設計初衷。

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