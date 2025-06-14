點擊率全國第1！ 彰化縣「全民國防應變手冊」爆紅 原因竟是....

彰化縣的全民國防應變手冊點擊數是全國第一。（擷取自國防部全民防衛動員署官網）

2025/06/14 21:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕兩岸關係緊張，美國近期也不斷示警，指出中國可能並非單純軍演。不過，有民眾意外發現，各縣市的全民國防應變手冊，網路點擊次數第1名是彰化縣，且以逾11萬次遙遙領先其它縣市，讓彰化人都大呼意外，直說「原來彰化危機意識是全國第一」。

有民眾指出，因為近來美國不斷對台灣示警，加上連美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）都在臉書發布「避難包開箱」貼文，令他覺得有必要上網找資料，把避難物資準備好。當她上網搜尋相關資料，才發現國防部官網的彰化縣的全民國防應變手冊，網路點擊次數超過11萬次，比起第2名台中市的8.9萬次，或是第3名、第4名的基隆7.9萬次、台南市7.1萬次，都領先太多了。

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民眾強調，因為彰化縣人口約120多萬人，點擊數就大約是人口數的1成，這真是太難想像了，因為，連雙北也都才5.3萬次，彰化縣民的民防意識之高，都超過彰化人的預期。不過彰化版本裡頭，最值得稱讚的是，大多以圖片為主，文字為輔，讓人準備物資，一看就懂，非常實用。

縣府民政處長劉玉平表示，彰化縣全民國防應變手冊同步在縣府與國防部全民防衛動員署官網都可以查詢與下載，對於彰化縣點擊率是全國第一，認為縣民對於民防的主動認識與加強是好事，可以提早做好準備，有備無患。

縣議員楊子賢則表示，對於彰化彰化縣全民國防應變手冊能夠創下全國點擊數最高，真是萬萬沒想到。因為彰化縣都是平地，颱風來有中央山脈屏障，地震也不多，縣民也都自認是有八卦山大佛庇佑，才會很少放颱風假。但如果以民防角度來看，能夠更多人做到居安思危，也是好事一件。

https://adma.mnd.gov.tw/aodhlist/100004/6

彰化縣的全民國防應變手冊，以圖片為主，讓民眾覺得很方便。（取自彰化縣政府官網）

彰化縣的全民國防應變手冊。（取自彰化縣政府官網）

彰化縣的全民國防應變手冊。（取自彰化縣政府官網）

彰化縣的全民國防應變手冊。（取自彰化縣政府官網）

彰化縣的全民國防應變手冊點擊數是全國第一。（擷取自國防部全民防衛動員署官網）

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