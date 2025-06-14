民眾黨團提案修憲廢監察院 「這位藍委」撤簽原因曝

立法院民眾黨團提案修憲廢除監察院。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/14 21:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民眾黨團昨天（13日）拋出廢除監察院的修憲提案，國民黨團雖有開放「個人連署」，但因廢監院不符合五權憲法和國民黨黨章，已連署的國民黨立委許宇甄最後決定撤簽。但黨內幹部說，還未送案，本來就尊重委員個人意願和考量，沒有所謂撤簽問題。

民眾黨團13日統計連署人數，除了8位民眾黨立委，還有24位國民黨與無黨籍立委高金素梅參與連署。不過後來傳出，許宇甄原本有簽署，最後決定不參與連署。據了解，因許宇甄還身兼國民黨組發會主委的黨職，廢監院與國民黨黨章中的三民主義五權憲法不符，避免身分敏感，在幾經考量下決定撤簽。

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不具名國民黨立委說，在立法院本來就是藍白合作、相互幫忙，當天黨團大會就有告知大家是開放「個人連署」，有意願的可以參與連署，所以都是看立委自己考量。每個人對廢監院的看法不同，本來就可以討論，認同就連署，有疑慮就不用簽，這件事沒那麼複雜。

對於廢監院議題是否有內部雜音，有國民黨立委說，這個修憲案是「廢院不廢權」，嚴格來說並沒有與五權憲法有什麼扞格，讓此權利回到立法院監督也合理。已連署的國民黨立委林沛祥說，廢監院合乎邏輯，或許有影響到憲法，但他覺得是可以拿出來談一談有建設性的想法。

修憲重點有3：一，修正第三條，配合廢除監察院，行政院於會計年度結束後4個月內，應提出決算於立法院；二，修正第四條，將憲法有關監察院之職權移至立法院；三，刪除第七條，廢除監察院。

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