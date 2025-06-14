葉元之2階連署查對截止 板橋大刪元：沒有補件通知

立法委員葉元之。（記者陳逸寬攝）

2025/06/14 20:45

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市6名藍委罷免案2階連署查對期限陸續將至，葉元之連署罷免案14日到期，罷免團體「板橋大刪元」表示，截至今天為止均未收到，強調「沒有補件通知」。

2階連署查對期限是依送件日期往後推算40天，國民黨葉元之6月14日，洪孟楷、廖先翔6月17日，羅明才6月18日，張智倫、林德福6月21日。

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根據外傳市選委會內部消息宣稱，僅有大新店區羅明才需要補件，其他5人都不用；對此，罷團「拔羅波」回應，有看到相關資訊，但未收到通知；其他罷團則說，會再致電市選委會、中選會確認。

而「罷洪！！刻不容楷」提到，12日曾致電市選委會詢問查對進度，當時市選委會人員告知，最晚會於17日將結果呈報中央選舉委員會，仍在程序中；目前尚未接到補件通知，持續關注進度，預計週一致電中選會，詢問是否有收到市選委會送件。

「齊心斷翔」提及，16日聯絡市選委會，確認七星選區罷免廖先翔是否需要補件；雙和罷團也說，下週應該會致電，詢問審查通過或是補件與否。

針對外傳消息，市選委會回應，中選會將於6月20日召開委員會議審議，屆時由中選會宣布罷免案查對結果；對於罷免案個案辦理情形，不予評論，此外，為了維持中立，選務機關原則上不會釋出相關訊息，12日「委員會」開會審議結束後，內部本身未對外發布相關訊息。

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