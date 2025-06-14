攜手桃園市議員!罷免涂權吉罷團 7月起辦宣講會催票

罷免立委涂權吉團隊志工今天在大園區站路口舉標語，宣傳3階罷免投票。（取自「全力一擊 罷免涂權吉 」臉書）

2025/06/14 19:36

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第二選區罷免立委涂權吉2階不用補件，待中選會正式通知成案，「全力一擊 罷免涂權吉」團隊陸續展開三階投票宣傳，領銜人Rick表示，目前跟地方議員合作籌辦小型宣講說明會，市議員鄭淑方表示，7月起將與桃二罷團舉辦宣講說明會，每週擬安排2至3場，屆時歡迎民眾聆聽罷免不適任立委的理由。

Rick說，宣講說明會將向鄉親說明罷免涂權吉理由，說明會確切舉辦時間、地點可關注團隊臉書（https://www.facebook.com/taoyuanboxer.recall）。

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Rick表示，團隊志工持續在人潮聚集路口，手持「同意罷免」標語宣傳3階投票，而除了在觀音區新生路掛上第一面宣傳看板外，後續將繼續在楊梅地區掛上看板，搭配志工街頭宣講、小型座談及地方民代活動宣傳，也有做外送員的支持者，從2階至今，都在機車後廂貼上罷免涂權吉文宣，響應、擴大罷免行動。

有外送員支持者，從2階至今，都在機車後廂貼上罷免涂權吉文宣，響應大罷免。（取自「全力一擊 罷免涂權吉 」臉書）

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