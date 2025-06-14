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    首頁　>　政治

    嘉市智科處首位鄒族處長 8年級生楊張建南6/16上任

    32歲的楊張建南將陞任嘉義市智慧科技處長。（嘉義市政府提供）

    32歲的楊張建南將陞任嘉義市智慧科技處長。（嘉義市政府提供）

    2025/06/14 19:11

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今下午發布新人事異動，智慧科技處長將由32歲現任市長室機要專員楊張建南陞任，楊張建南出生自嘉義縣阿里山鄉達邦村鄒族部落，是市府首位鄒族處長，6月16日將上任。

    嘉義市政府今天上午在港坪運動公園體育館舉行員工康樂運動會，市長黃敏惠出席活動時宣布，智慧科技處長將由楊張建南擔任，她表示，智科處長現由副處長曾江評任代理處長，感謝曾江評代理期間的認真努力；智科處轄管業務眾多，包含資訊、管考、青年事務，期待未來跨局處合作，推動市務向前。

    市府表示，畢業於世新大學口語傳播系的楊張建南是8年級生（民國82年生），就讀輔仁高中期間，參與「夢想之鄒」計畫，曾帶領阿里山的國中小學生參與壯遊活動，接觸科技、探索學習，期盼透過學習、體驗，豐富孩子的視野。當兵退伍後，曾返回達邦村當青農，2018年進入市府服務，服務期間，投身地方事務，歷經多項市政推動工作。

    楊張建南說，智科處的業務多要與市府各局處及市民溝通，黃敏惠市長與市府擘劃「十大旗艦計畫藍圖」，他將按部就班，朝完成十大旗艦計畫目標邁進。

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