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    自行宣布罷免藍委魯明哲進三階 領銜人喊話：現在才是決勝關鍵

    罷免立委魯明哲團隊近日站路口，宣傳三階投票。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

    罷免立委魯明哲團隊近日站路口，宣傳三階投票。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

    2025/06/14 19:07

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕全國大罷免近第三階段熱戰，桃園市第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」領銜人羅怡雯說，目前未接獲中選會補件通知，但因為已逾40天送件查對期，團隊今天自行宣布成功進入三階，感謝各位連署提議人，每份連署書「壢壢皆辛苦」。

    羅怡雯說，這場仗還沒結束，第三階段才是決勝關鍵，團隊已陸續重回街頭與民眾互動，像近期站路口宣傳，志工們站崗舉「同意罷免」標語牌，向民眾傳達罷免還在持續，請民眾7、8月的週六留在台灣，投下同意罷免票，罷免不適任立委。

    羅怡雯說，團隊也陸續開始安排志工陸戰、宣講等訓練課程，像上週邀請過去罷免基隆市長謝國樑的山海公民、罷免台北市國民黨立委李彥秀「港湖除銹」夥伴，一同為志工分享三階注意的事項與經驗，像宣講內容不能完全依賴講稿，要根據在地居民的反應做滾動式調整，另外也要對相關法條做些認識，避免被藍營扣上造謠的帽子，也持續招募更多志工，期待後續三階繼續加油。

    罷免立委魯明哲團隊距二階送件已逾40天查對期，團隊今天在社群自行宣布成功進入三階。（取自「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」臉書）

    罷免立委魯明哲團隊距二階送件已逾40天查對期，團隊今天在社群自行宣布成功進入三階。（取自「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」臉書）

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