胡志強3度拱選黨主席 盧秀燕四兩撥千斤這樣回

胡志強（左）3度拱選黨主席，盧秀燕（右）點名郝龍斌（中）等人，指國民黨人才濟濟，都是人選。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/14 17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前台中市長胡志強今天下午舉行新書發表會，台中市長盧秀燕、前台北市長郝龍斌及立法院副院長江啟臣等人到場支持，受訪強調，「全力支持盧市長選（國民黨）黨主席」、「盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天快要到了！」盧秀燕則多次四兩撥千斤，反而一一點名郝等人，指國民黨人才濟濟，這些都是人選。

胡志強今天在「我是胡志強，今天來報到」新書發表會前，被媒體問及是否支持盧秀燕參選黨主席，他強調，我個人全力支持盧市長選黨主席，大家的立場都一樣，一定要團結，國民黨一定要加油，奮鬥到底。盧秀燕見狀，則比身旁國民黨人士說，這裡面有很多國民黨人才，人才濟濟，如要選黨主席，這些都是人選，四兩撥千斤避談。

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胡志強不放棄繼續說，自己以前常被前海基會董事長江炳坤介紹胡志強是國民黨的明日之星，但他等了很久，明天都沒有來，盧秀燕則打趣回「你的春天也許快要來了！」再次避談。

胡志強3度抬轎盧秀燕再說，「我覺得盧秀燕是我心中的明日之星，而且明天快要到了！」盧秀燕則一一點名現場的胡志強、郝龍斌、張麗善、江啟臣及市區3名藍委說都是明日之星，都有機會，接著就拍手、想離開，對於參黨主席話題，略顯不耐煩，一再避談。

針對新書發表，胡志強也侃侃而談，出書是說明心中從政歷程與成長過程，他深深覺得任何人想擔任政府政務官，應該要經過選舉的歷練，心中馬上就能了解民眾需求，而民眾的需求是一切的優先，沒有選舉過就做政務官，可能不了解從政的精髓，因此「想要當政務官的人都要參與選舉」，這是民主政治歷練，很重要的基礎，

胡志強說，經歷選舉後，別人問我擔任新聞局長、駐美大使，外交部長、台中市長，哪個職位在心中有最重要價值？胡志強認為，人是經驗的累積，每一件都重要，過去他不肯回答，現在他覺得「台中市長」這個位置，是所有政治經驗中感受最深、永難忘懷，因為選舉是重要的事。

胡志強新書發表會，盧秀燕憶起三十多歲就為了胡志強扮岳母！（記者廖耀東攝）

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