致詞短就對了！彰化市運會登場 市長林世賢只用22字掌聲不斷

彰化市長林世賢用了22個字完成致詞，全場選手熱烈鼓掌。（彰化市公所提供）

2025/06/14 17:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市運會今天（14日）起一連兩天在縣立體育場登場，彰化市長林世賢再度展現簡短致詞的功力，只用了22個字就結束，獲得全場熱烈的掌聲，

立委黃秀芳與市代會主席陳文賓也比照辦理，讓參賽選手大聲說讚！

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近日來因為時雨時晴所帶來的悶熱，待在戶外格外難耐，林世賢表示，去年以17個字完成致詞，今年多了一點點，但還是控制在22個字，「運動可強身健國，祝大家今天運動愉快，大家歡喜就好」，用3句話結束致詞，不要讓選手站在太陽底下太久。

林世賢強調，每個人都當國學生，也都知道只要聽到長官致詞就最怕說太多、說太長，今天因為比賽有社會男子組、社會女子組、國小男生組、國小女生組共4組，包括22個學校、單位共約361位好手來角逐58項競賽項目，比賽核心就是選手，身為彰化市大家長的他，就是話說的越短越好，讓選手把力氣用來比賽就好。

由於站在體育場的選手，最怕就是致詞太長，曬太陽曬到中暑，一聽到市長的致詞只有3句話，根本都是樂不可支，真心覺得太讚了，尤其市長起了示範，後面上台的致詞也簡潔有力，真是令人大讚，真是貼心。

彰化市運動會在細雨中登場。（彰化市公所提供）

彰化市長林世賢參加趣味競賽。（彰化市公所提供）

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