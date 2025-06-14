本土小黨衝傅崐萁豪宅打卡發現這事 基進黨主席酸：花蓮王到底多心虛

四個本土政黨在傅崐萁的花蓮王宮殿前高舉右手拳頭，代表大罷免大成功。（記者花孟璟攝）

2025/06/14 17:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免第三階段即將開跑，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨與社團成立「罷傅民主行動隊」今天前進花蓮，還到傅崐萁家「花蓮王宮殿」打卡。台灣基進黨主席王興煥說，本想打卡刷一星評論，沒想到打卡地標都「被消失」，無法打卡及評論，「到底花蓮王有多心虛」，呼籲更多花蓮人三階段站出來投罷傅同意票。

「罷免傅崐萁、花蓮做自己」，小黨代表們在傅崐萁豪宅吉安鄉中山路的黑色金漆大門廳外舉「罷傅」標語，高喊口號，本土小黨包括台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨與社團成立「罷傅民主行動隊」看到傅崐萁氣派豪宅，眾人都嘆為觀止。基進黨主席王興煥說，「這就是傅崐萁家族用民脂民膏建立的賊窩」，傅崐萁不管當立委或縣長評價都不及格，本來要在google地圖打一星評論，地標卻都被花蓮王取消，也無法評論，實在誇張，希望花蓮罷免傅崐萁一定要成功，花蓮人才能重獲自由。

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台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，這個地上9樓、地下1樓，樓地板面積900多坪的「九五至尊大樓」，實在誇張，既不是飯店也不是集合住宅，就只是傅崐萁他家、是「花蓮王宮殿建築群」，「到底哪個縣市長有錢到能蓋這種建築物」，台灣人、花蓮人還需要這樣的政客擔任立委嗎？傅崐萁這一年來擔任國會多數黨黨鞭，還要讓他繼續毀憲亂政嗎？請大家站起來一起罷免傅崐萁。

時代力量黨主席王婉瑜批評，這房子到底將花蓮多少納稅人的錢、利益占為己有？還涉及農地的非法使用跟利益，傅崐萁所作所為真的令人不恥、感到不適任，更讓花蓮人蒙羞，需要花蓮人的力量凝聚起來一起努力投下罷免同意票，因此這次本土小黨們特別結盟，希望集結力量挺罷傅，為公民行動出力。

歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，今天包括台南、嘉義、台中的夥伴一起到花蓮，不只是「小旅行」來力挺花蓮的台派力量，更是為了台灣民主，今天除了晚間到東大門夜市宣講，明天早上10點也會到花蓮縣政府前辦活動，與花蓮人一起關心罷免議題。她認為，花蓮罷團能在地方選委會不需補件下，直送中選會審查，達成率高達169％非常不容易，此行也將與花蓮的罷團碰面經驗交流，共商三階段可提供的支持及行動，希望三階段有更多花蓮人站出來，把罷傅作為共同目標，讓花蓮王朝在花蓮消失。

現場呼口號「罷免傅崐萁、花蓮做自己」。（記者花孟璟攝）

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