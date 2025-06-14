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    外交部推以色列打工度假就開戰！藍營轟決策荒唐

    國民黨譴責外交部決策荒唐，要求出面說清楚。（截圖自國民黨臉書）

    國民黨譴責外交部決策荒唐，要求出面說清楚。（截圖自國民黨臉書）

    2025/06/14 17:59

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今指出，目前中東烽火四起，以色列暗殺伊朗高層、伊朗導彈與無人機全面反擊，區域衝突一觸即發，各國如臨大敵、緊急撤僑；指外交部上週才宣傳「鼓勵台灣年輕人去以色列打工度假」，近日又刪文改公告「因戰爭風險升高，旅遊警示升級、度假打工計畫暫緩」。國民黨嚴正譴責外交部荒唐決策，並要求出面說清楚。

    國民黨還批評外交部，「竟然有臉出文駁斥，聲稱『滾動式調整』，乾脆說外交部是『滾動式擺爛』，完全忽視今年以來以色列周邊相關緊張問題不斷，事實就是外交部「活在平行時空」。

    國民黨指出，上週外交部才在臉書歡天喜地宣傳「鼓勵台灣年輕人去以色列打工度假」，近日又翻車發公告，「因戰爭風險升高，旅遊警示升級、度假打工計畫暫緩」，整個國際社會都知道中東局勢失控，只有外交部「先開活動、再來警告」，政策判斷比飛彈還慢半拍，超前部署個寂寞。

    國民黨表示，回顧民進黨過去外交淒慘政績，包括斷交10國，國旗一面一面降；親信涉共諜，情報像門戶大開；友邦馬紹爾元首來台慘遭淋雨；現在竟然連戰區都能推「打工度假」？

    國民黨說，外交部最大成就就是每天發臉書文，然後迅速刪文打臉自己，外交部長林佳龍無能處理外交，連續昏招使得外交崩壞、判斷錯誤，連國人生命安全都能隨便開玩笑，差點把台灣年輕人送進戰區，這已經不是失職，而是失格！

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