2026高市左楠區議員民進黨初選好熱鬧 非現任表態參選者3+1

民進黨全國黨代表郭原甫，近日宣告將從服務團隊畢業，投入左營楠梓議員黨內初選。（翻攝臉書）

2025/06/14 15:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨全國黨代表、原屬民進黨高市議員李雅慧團隊的郭原甫，近日宣告將從服務團隊畢業，投入左營楠梓議員黨內初選，成為薛兆基、黃偵琳、張以理後，第4位非現任表態參選者。

民進黨高市黨部主委黃文益指出，6月初聽聞這消息，黨內有既定初選規則，歡迎且祝福每位願意投入公共服務領域者，他也提到民進黨在左楠區原則傾向提名4席（該區共9席），但確切提名人數須由黨中央討論確定。

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高雄市議員選舉劃分15選區，一般選區11個、原住民選區4個，左營區與楠梓區屬第4選區，議員席次共9位、全市最多，該選區因台積電進駐，近幾年話題不少。

民進黨在這選區原有3席議員，李柏毅挑戰立委成功後，目前現任議員還有黃文志、李雅慧，兩人目前都傾向爭取連任。

非現任表態參選者陸續有前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳、前高市青年局長張以理，再加上郭原甫，已有4位，地方人士笑說：「這下有戲看了」。

前高雄市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基表態投入下屆左楠區議員黨內初選。（翻攝臉書）

前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳在地方積極奔走，為下屆左楠區議員黨內初選熱身。（翻攝臉書）

前高市青年局長張以理2月辭官，全心投入下屆左楠區議員黨內初選。（資料照，青年局提供）

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