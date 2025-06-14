國民黨北市黨部要議員先交10萬職務捐 鍾沛君稱不為難

國民黨北市議員鍾沛君。（記者廖振輝攝）

2025/06/14 14:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制大罷免，不過台北市因黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案被押，資金方面有所短缺，代理主委戴錫欽日前也要求議員們先繳交今年該負責的10萬元職務捐，度過關鍵時刻。對此，國民黨北市議員鍾沛君今（14日）說，要求不算為難，不知道將消息傳出的人有何居心，「我覺得講出去還滿無聊的，就沒事找事」。

鍾沛君今受訪表示，直轄市議員的責任額本來就是10萬元，今年1月1日起就可以開始繳，只是過去通常會通融年底前繳清就好，她也知道有些人可能等4年任期到要連任時再一次補齊，她認為議長這樣的要求不會太為難，有些比較守規矩的同仁搞不好年初就繳了。

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她說，議長開會時有順帶一提，如方便的話希望6、7月能先繳交，當場也沒有人有太大反彈，「其實我覺得講出去還滿無聊的，就沒事找事，我相信大家都能夠體諒」。

鍾沛君表示，責任額本就是一定要繳的錢，早晚都要繳，就像功課早晚都要寫一樣，這也不是為難人的提議，不知道講出來的人是什麼居心，如果黨部有這樣的需求，都樂於配合。

媒體詢問傳黨部要求每位議員提供3面看板反罷？鍾沛君笑說，好像沒有強制，且地方議員還可以提供更多，最困難的不是掛看板，而是因為罷免造成社會對立，很多支持者害怕家中掛上反罷文宣，可能被找麻煩，或引起鄰里間的紛爭，因此這些人雖然支持國民黨，但對於掛看板上會有點躊躇。

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