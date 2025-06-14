最後2.2公里！卓榮泰視察曾文溪排水整治 強調三爺溪模式

行政院長卓榮泰今天南下台南視察曾文溪排水及相關防汛工作。（記者王姝琇攝）

2025/06/14 14:15

〔記者王姝琇／台南報導〕行政院長卓榮泰今天南下台南視察曾文溪排水及相關防汛工作，強調這是最重要的關鍵，將以三爺溪治理模式力拚完工，確保民眾安全。市長黃偉哲陪同並向中央爭取經費，持續加強水利建設。

曾文溪治理計畫上游7公里已投入58.1億元，尚餘2.2公里、總經費12.5億元的工程仍在施作，其中「十二佃疏洪箱涵工程」如小型員山子分洪，能有效分散水流，降低主幹河道壓力。

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卓榮泰指出，目前曾文溪排水治理工程已進入最後2.2公里的關鍵階段，未來將比照三爺溪治理模式加速完成。而針對黃偉哲提出4項總經費達150億元排水防洪改善工程，卓榮泰長表示，經濟部及水利署已針對未來數年提出規模更大的治水計畫，行政院正審慎審議中，希望藉此計畫達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」三項目標，以保障人民生命財產安全。

卓榮泰特別提及，昨日傳來令人振奮消息，台南芒果與番石榴成功通過歐盟高標準檢驗，獲同意可進入歐盟市場，因此好的水利設施對維護農民辛苦生產成果更形重要；對於中央與地方攜手治理水患的努力給予肯定，並強調治水需中央地方通力合作。

黃偉哲說，台南市是全台淹水風險最高的地區之一，昨日安南區降下總雨量高達180毫米，依過往經驗，這種雨量極易造成積淹水，但此次並無嚴重淹水情況發生，積水處也很快就退水，顯見排水設施已發揮功能，。

台南市區域排水系統多達165條，為六都之冠。水利局長邱忠川表示，由於地勢平緩且排水不易，致使台南易淹水面積約占全國3分之1；市府長期積極推動多項水利建設，同時重視水利設施的維護管理與防汛整備工作，力求全面降低積淹水風險。

邱忠川也說明，目前南市仍有多處區域治理工程尚未完成，部分地點更位於人口密集區及重要交通節點，整治工作亟需推動，包括雨水下水道新建、抽水站新建與更新、區域排水整治工程，以及沙崙生態科學園區污水系統、再生水處理與岡山排水整治等，初估所需經費達150.775億元，仍仰賴中央持續挹注，共同完善治水網絡。

「十二佃疏洪箱涵工程」能有效分散水流，降低主幹河道壓力。（記者王姝琇攝）

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