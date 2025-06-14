以伊衝突升溫 外交部提升旅遊示警、暫緩台以度假打工計畫

外交部。（資料照）

2025/06/14 13:59

〔記者方瑋立／台北報導〕以色列與伊朗衝突急劇升溫，外交部今（14）日進一步說明，本（6）月1日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊示警等級，包括韓、紐、澳等與以色列簽有協定的國家也維持計畫實施，不過現已滾動式調升以伊2國旅遊警示，也已適時發布說明，昨亦公告暫緩計畫，絕非如外界所傳「默默刪文」。

外交部今天發布新聞稿表示，為擴大我國青年與國際接軌，並促進國際青年交流，外交部多年來積極推動與其他國家洽簽度假打工協議，期透過相關體驗及交流，提升我國青年國際觀及全球競爭力。

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外交部說明，1日發布實施台以度假打工計畫，是依據當時相關旅遊警示等級，此外包括韓國、紐西蘭、澳洲等與以色列簽有度假打工協定的國家，當時亦維持相關交流計畫。

外交部指出，以色列於13日攻擊伊朗境內軍事與核設施後，區域情勢急速變化致安全風險提高，外交部依據標準作業程序，滾動式調升以色列與伊朗兩國旅遊警示等級，交通部觀光署亦同步調整相關公開資訊。

外交部強調，該部密切關注區域情勢動態，為國人提供最即時且正確的資訊，並適時發布相關說明，絕非如外界所述「默默把文刪除」。未來也將持續依照情勢變化，適時向國人報告此區域最新資訊及我方因應作為。

以色列與伊朗衝突造成區域緊張情勢加劇，外交部呼籲相關各方保持冷靜，並敦促各方展現自制，以溝通及對話方式解決分歧，避免危機升高及擴散。

國人在以色列若遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或在伊朗遭遇急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018/ 050-6453018；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，以獲得及時協助。

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