朱立倫、趙少康、侯友宜同台反罷挺洪孟楷 罷團場外舉牌抗議

國民黨主席朱立倫等人出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，罷免團體「罷洪刻不容楷」在場外抗議。（記者陳奕劭攝）

2025/06/14 14:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免將進入第三階段熱戰，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康等人，今天（14日）出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，呼籲支持者投票守護立委洪孟楷。同一時間罷免團體「罷洪刻不容楷」也在場外抗議。

國民黨今天在淡海市民活動中心演藝廳舉辦「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，同時間罷團「罷洪刻不容楷」也在場外手舉「同意罷免」招牌抗議。

請繼續往下閱讀...

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，洪孟楷最近頻繁準備挺孟楷相關活動，希望凝聚同溫層、團結選民，罷團不會讓他們得逞。希望選民知道2015年淡水區公所搬遷以後，原本屬於市民的公有建築，竟然以租金租給嘉義食品（呷七碗），但業者私自違規打通牆面、增設四間店面，將停車場變成「市集」，每個月多收租金51萬元，估計圖利超過2500萬元。

他指出，朱立倫親自出席剪綵，跨區力挺呷七碗開幕，洪孟楷與其家人多次參與剪綵，更在節目中專訪呷七碗執行長，因此要求出面說清楚，別再用座談會蒙混過關，罷免洪孟楷的理由很多，他們是有理有據的公民團體，請洪孟楷停止抹綠、抹黑，淡水的人民也不能再沉默，他們要捍衛權利與市民財產。

罷團「罷洪刻不容楷」手舉「同意罷免」招牌在場外抗議國民黨活動。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法