罷免防守「藍白合」 賴士葆曝6月活動邀民眾黨站台：早就合作

國民黨反制大罷免啟動「愛國者行動」，台北市長蔣萬安今日陪藍委賴士葆掃景美市場。（記者廖振輝攝）

2025/06/14 13:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制大罷免啟動「愛國者行動」，台北市長蔣萬安今（14日）陪藍委賴士葆掃景美市場。談及大罷免期間與民眾黨的合作，賴士葆表示，6月底會有一場活動找來民眾黨立委張啟楷及白營議員，「我們是早就合作的」。

賴士葆表示，先前已找前中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌一起掃市場，今天是蔣萬安第一場，剛結束總質詢就來幫忙，非常感謝，這次主要要催動投票率，市長來會有很大的幫助；他也透露，有民調顯示台北市藍軍最想看到蔣萬安輔選。

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他說，近期跑地方，許多民眾都認為他有問政成績，為捷運南環段爭取250億元經費，全線開工，支持者很不服氣，認為罷免毫無正當性。這次掛兩類看板，一種是蔣萬安肯定他爭取捷運經費，另一種就是惡質政府惡罷優質立委天理難容，陸續將刊出40面看板。

針對與白營的合作，賴士葆說6月底有活動會邀請張啟楷，以及白營的市議員一起過來，「我們是早就合作的」。

媒體問何時找立法院長韓國瑜幫忙站台？賴士葆說，6月底、7月會有兩場較大造勢，一場在中正區，另一場文山區造勢是在7月13日，正在積極安排最有票房的韓國瑜，還有蔣萬安、趙少康、馬英九等。

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