桃1罷牛將進入3階投票 陳曉煒：目標是超過牛煦庭當選票數

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體領銜人、牧師陳曉煒說，罷免投票目標是超過立委牛煦庭去年的當選票數。（記者周敏鴻攝）

2025/06/14 13:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市第1選區立法委員牛煦庭罷免案，第2階段已於5月5日送件、達到連署份數超過130%安全門檻，可望順利進入第3階段罷免投票，「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體領銜人、牧師陳曉煒說，罷免投票目標是超過牛煦庭去年的當選票數11萬6571票，讓牛搞懂「牛自己才是少數民意」。

陳曉煒說，要成功罷免牛煦庭，第3階段罷免投票的門檻約為8萬4000票，他們將在罷免投票日前，努力讓更多民眾知道公民團體的行動，包括罷免連署站點都會啟動持續撥放影片來宣揚公民團體的理念、號召志工上街頭宣講「共同為台灣民主努力」的重要性，相信更多民眾知道公民團體的訴求，就能拿到罷牛的目標票數。

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陳曉煒說，1位超過20年沒聯絡的「基督徒朋友」，知道公民團體有品質優良的攜帶型擴音器助攻義工宣講等需求，主動聯繫找到對方姊姊趕在返回美國之前，贊助60台攜帶型擴音器給公民團體使用，後續除提供桃園市的桃1、3、4、6使用外，也會支援艱困選區與資源較匱乏的團隊使用，例如，其中15台攜帶型擴音器，已規劃要寄到花蓮縣。

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體領銜人、牧師陳曉煒說，罷免投票目標是超過立委牛煦庭去年的當選票數。（記者周敏鴻攝）

「桃園罷牛，淘汰牛氓」公民團體獲得攜帶型擴音器，可望成為義工宣講時使用的重要裝備。（記者周敏鴻攝）

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