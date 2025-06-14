民眾黨要提案修憲廢監院喊話綠營 柯建銘反問：國民黨敢不敢修？

民眾黨要提案修憲廢監察院，對此民進黨立院總召柯建銘今反問：「國民黨敢不敢修？」（記者洪美秀攝）

2025/06/14 12:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨立院黨團近期提出要廢除監察院的修憲提案，而民眾黨主席黃國昌也說提案連署已達31人，超過法定門檻，下週就會提案成立修憲委員會，並稱過去民進黨也高舉廢除監察院口號，希望民進黨不要打假球。對此，民進黨立院總召柯建銘今天在新竹市雙罷免三階總部成立的會場受訪反問：「國民黨敢不敢修？」

黃國昌今出席板橋送菜活動時指出，廢除監察院是非常多台灣民眾長久以來共同心願，過去民進黨也高舉廢除監院的口號，下週黨團就會提案成立修憲委員會，希望民進黨說到做到，不要打假球，民進黨到底是在打嘴砲騙選票，還是真心要廢除監察院，就可以見真章。

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而罷免涉貪停職的新竹市長高虹安和國民黨立委鄭正鈐的雙罷三階總部今天在民進黨新竹市黨部成立，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場，對媒體提問柯建銘對民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案看法。柯建銘說，關於監察院要修憲的議題，他第一個就問：國民黨敢不敢修憲？這是大問題，民眾黨連提案的前提都沒有，過去談到修憲，國民黨都怕到，「國民黨不敢修憲的」，這個要看國民黨敢不敢提案再來講。

對於館長到中國上海旅遊一事，柯建銘則說「這是個笑話吧？」柯建銘用台語回說「丟人現眼」，館長的水準是污衊台灣人，而國民黨和共產黨演這場戲，是在漏自己的氣，而且對台灣人民是非常大的侮辱，對國民黨、共產黨一點好處都沒有。

民眾黨要提案修憲廢監察院，對此民進黨立院總召柯建銘今反問：「國民黨敢不敢修？」（記者洪美秀攝）

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