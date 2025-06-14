挺三階罷免 蘇巧慧：全力支援公民罷團打好陸空戰

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，大罷免預計7月底至8月初舉行，民進黨將協助公民團體全力備戰。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 12:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市黨部14日在板橋舉辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，主委蘇巧慧表示，公民團體發起的大罷免預計將於7月底至8月初舉行罷免投票，民進黨將協助公民團體全力備戰，待中選會一公告新北各區罷免案投票日，便可立即發動掃街、站路口，配合網路文宣、媒體宣傳等陸、空戰策略，全力協助公民團體罷免不適任立委。

蘇巧慧表示，感謝公民團體這段時間以來頂住壓力，一個個站出來推動罷免行動，但除了有公民團體走在最前面，也感謝新北黨務團隊與各立委、議員黨公職都一起支援二階罷免，在最後階段派出基層黨工、各辦公室的助理，每天不論風吹日曬都扎扎實實的走上街頭，從早上站到晚上，和公民團體一起收連署書，才能在截止日前全數送件。

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蘇巧慧指出，工作會議希望再次號召新北黨公職夥伴在三階盡全力協助公民團體，透過組織動員、網路文宣與媒體宣傳等陸空戰策略，在短短1個月左右時間，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票，針對網路社群文宣部分，新北黨部目前除已設計好摺頁傳單、口罩、手舉牌等文宣品樣張，供公民團體志工掃市場、辦活動時可發送，也將提供多面看板點位，讓公民團體可在最短時間內宣傳罷免行動。

蘇巧慧號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，也會要求黨部同仁將罷免相關資訊同步轉傳給各群組，並和各團體做好溝通，讓組織動員與網路社群文宣互相配合，才能達到最佳宣傳效果。

民進黨新北市黨部舉辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，民進黨將協助公民團體全力備戰三階罷免。（記者翁聿煌攝）

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