朱立倫、趙少康、侯友宜 淡水同台宣傳反罷挺洪孟楷

朱立倫在「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會中，呼籲支持者挺身而出，投「不同意罷免」守護立委洪孟楷。（記者陳奕劭攝）

2025/06/14 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免將進入第三階段熱戰，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前中廣董事長趙少康等人，今天（14日）出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，呼籲支持者挺身而出，投「不同意罷免」守護立委洪孟楷；洪孟楷表示，他相信天道酬勤，認同者會挺身而出投下「不同意罷免」。

談到日前發起的「愛國者行動」，朱立倫說，過程中會團結許多力量，會和立法院長韓國瑜、趙少康等人在一起守護國民黨立委。

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為因應大罷免，國民黨主席朱立倫近日宣布將展開「愛國者行動」，面對媒體詢問相關細節，朱立倫表示，戰鬥藍、黨中央會團進團出、共同合作，他們希望號召國民黨、民眾黨以及所有反惡罷的朋友站出來，在這過程中會團結所有力量。也感謝侯友宜、趙少康等人都來支持洪孟楷，那他們在各地也會舉辦許多活動，下星期趙少康在台北榮星花園舉辦反罷活動，他會出席也和韓國瑜保持聯繫。

總統賴清德將於18日向在野黨主席國安簡報，朱立倫指出，國民黨秘書長黃健庭已經正面答覆總統府秘書長潘孟安，這兩天也有幕僚相約見面，希望有正面進展。他希望面對問題、解決問題，朝野對話不是總統來訓話，希望能夠共同創造一個大家解決問題，朝野共同為台灣打拚的一個氣氛，過程中不要有任何政治陰謀與政治算計。

媒體追問，賴清德與民進黨同時支持大罷免，是否擔心傷及朝野和諧，朱立倫回應，誠如賴清德說，希望能夠和解、和諧、台灣團結，希望到時見面創造大家共同向前的氣氛，台灣有太多問題需要解決，惡罷只是造成台灣分裂、對立、對台灣造成傷害。

此外，前中廣董事長趙少康今被問及前聯電董事長曹興誠日前下戰帖要求公開辯論時回應，他是一個無聊的、有錢的、退休生意人，又是罷免立委徐巧芯領銜人，自己何必跟他辯論。

趙少康說，國民黨主席朱立倫號召大家要團結，他認為雙北、基隆的立委應該要聯防，他也將在台北榮星花園舉辦反惡罷團結大會，邀請雙北與基隆的立委出席，民進黨已經黨、政、軍、特結合起來搞罷免，為了抵擋必須團結起來。

國民黨主席朱立倫出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，呼籲支持者挺身而出守護立委洪孟楷。（記者陳奕劭攝）

國民黨立委洪孟楷出席「反惡罷、戰獨裁」新北市淡水場政策說明會，洪孟楷認為，相信天道酬勤，選民會投不同意罷免。（記者陳奕劭攝）

面對前聯電董事長曹興誠日前下戰帖要求公開辯論，趙少康回應，曹是一個無聊的、有錢的、退休生意人，自己要辯論會找賴清德。（記者陳奕劭攝）

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