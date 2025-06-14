為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嗆蔣萬安、賴士葆「大罷免大成功」 他自曝228家屬、曾坐黑牢反國民黨

    70歲的楊文嘉自述是二二八受難者家屬，年輕時曾坐過黑牢，因而一生反國民黨。（記者甘孟霖攝）

    70歲的楊文嘉自述是二二八受難者家屬，年輕時曾坐過黑牢，因而一生反國民黨。（記者甘孟霖攝）

    2025/06/14 12:03

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安與國民黨立委賴士葆今（14日）合體掃街衝反罷，不過被一名70歲男子楊文嘉當面怒嗆「大罷免大成功」。楊文嘉也自曝是二二八受難家屬，也因白色恐怖坐黑牢，因而一生反國民黨、威權。

    蔣萬安本週結束市政總質詢，第一站輔選行程來到景美市場，陪同賴士葆掃街，不過會前受訪時，楊文嘉便衝至聯訪區前怒嗆「大罷免大成功」；隨後被員警帶離至一旁。

    楊文嘉自述今年70歲，他的父親以前在台北郵局上班，親眼目睹當時在北門發生的機槍掃射事件；此外他的二伯，在二二八期間受到迫害，被以鐵絲穿過手掌，射殺後拋屍基隆港。

    他並提及，自己在17歲時晚上出門吃飯，當時是動員戡亂時期，他因頭髮太長、服儀不符規定，在沒有經過公正審判的狀況下，直接被警察以違警罰法抓去關了7天，出來之後因為有案底而無法擔任教職，這是他人生當中的遺憾。

    他說，自己是在地景美人，一生都反對國民黨，對於賴士葆長期擔任民代也很無奈，多數人的選擇要尊重，但不能說站著茅坑不拉屎，永遠都不做，都做一些違反正常民意的事情，他個人覺得不能接受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播