嗆蔣萬安、賴士葆「大罷免大成功」 他自曝228家屬、曾坐黑牢反國民黨

70歲的楊文嘉自述是二二八受難者家屬，年輕時曾坐過黑牢，因而一生反國民黨。（記者甘孟霖攝）

2025/06/14 12:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安與國民黨立委賴士葆今（14日）合體掃街衝反罷，不過被一名70歲男子楊文嘉當面怒嗆「大罷免大成功」。楊文嘉也自曝是二二八受難家屬，也因白色恐怖坐黑牢，因而一生反國民黨、威權。

蔣萬安本週結束市政總質詢，第一站輔選行程來到景美市場，陪同賴士葆掃街，不過會前受訪時，楊文嘉便衝至聯訪區前怒嗆「大罷免大成功」；隨後被員警帶離至一旁。

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楊文嘉自述今年70歲，他的父親以前在台北郵局上班，親眼目睹當時在北門發生的機槍掃射事件；此外他的二伯，在二二八期間受到迫害，被以鐵絲穿過手掌，射殺後拋屍基隆港。

他並提及，自己在17歲時晚上出門吃飯，當時是動員戡亂時期，他因頭髮太長、服儀不符規定，在沒有經過公正審判的狀況下，直接被警察以違警罰法抓去關了7天，出來之後因為有案底而無法擔任教職，這是他人生當中的遺憾。

他說，自己是在地景美人，一生都反對國民黨，對於賴士葆長期擔任民代也很無奈，多數人的選擇要尊重，但不能說站著茅坑不拉屎，永遠都不做，都做一些違反正常民意的事情，他個人覺得不能接受。

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