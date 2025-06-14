大合體大成功！Wecare台中聲援大罷免 尹立：這是全台灣的事

全國罷免案進入關鍵階段，南罷天志工團尹立率團領軍，啟動巡迴全台應援，第一站來到台中市，與民進黨台中市議會黨團、6個選區罷免志工，一起呼籲選民第三階段投票，一起站出來投「同意票」！（記者廖耀東攝）

2025/06/14 12:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕「大合體大成功！」南霸天Wecare志工應援團尹立，領軍從台中市啟動全台大罷免應援行程，台中6個罷團代表、綠委何欣純及台中市20多名民進黨議員全到齊，上百人在五權西路口高喊「大罷免、大成功」，尹立強調，感謝公民志工無畏刮風下雨、大太陽蒐集連署書，鼓勵全國愛台人士一起大罷免，「這是全台灣的事」。

台中市罷團「中二解顏」發言人林宣宏、「中三拒櫻」、「中四廢翔」發起人杜承哲、「中五斷健」發言人台灣衣美局、「中六敲羅」發言人呱呱、「中八擊臣」罷免領銜人廖芝晏，上百名志工上午趕至忠明南路、五權西路口高舉「同意罷免」旗幟，民進黨台中市議會總召王立任率領24席綠營議員，高喊大罷免、大成功口號，展現即將邁入三階罷免投票意志。

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尹立與南霸天志工應援團志工Kevin從高雄趕到台中，尹立說，國民黨在台南、高雄及屏東推動連署全部失敗，目前有31個選區在中央選舉委員會審查，預計會有20幾個選區進入三階投票，2020年高雄人以93萬9千多票罷免前高雄市長韓國瑜，感謝當時全台志工應援成功，而「這次大罷免是全台灣的事」，鼓勵全台灣愛台人士一起參與大罷免、大罷免一定大成功。

杜承哲贈送「罷免、同意」聖杯（聖筊）給尹立及何欣純，「中四廢翔」曾於5月27日協同閩南狼與4名民進黨議員，無預警擲筊預測台中罷免「會不會成功」，結果呈現成功的聖杯（筊），眾人驚呼連連。

何欣純代表綠營發言，呼籲選民站出來投下罷免「同意票」，何欣純說，民意與台灣民主自由最重要，志工無論風雨多大、日頭多焰，在街頭一步一步收取連署書，真切感謝為台灣付出，綠營公職全部站出來做公民團體後盾。

「中四廢翔」發起人杜承哲（左）贈送Wecare應援團尹立「罷免、成功」聖杯（聖筊）。（記者黃旭磊攝）

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