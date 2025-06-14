殯葬管理新制7/1上路 私立公墓納骨塔契約費用應含管理費

殯葬管理條例新制將在今年7月1日上路。（內政部提供）

2025/06/14 12:25

〔記者李文馨／台北報導〕殯葬管理條例新制將在今年7月1日上路。內政部表示，新制明定私立公墓或納骨塔業者向消費者收取的契約一切費用，應包含有12％以上的管理費，同時將現行殯葬設施經營管理基金與管理費「兩制合一」，強化私立公墓納骨塔安全保障與災後修護資源運用。

內政部表示，總統府於2023年公布「殯葬管理條例修正條文」，行政院核定自今年7月1日起施行，新制規範業者應將收取管理費的65％存入在金融機構開設的「日常支出」專戶，作為設施平日安全、整潔維護與內部行政的支出，其餘35％存入另外開設的「急難支出」專戶，作為設施發生重大災害事故或業者破產、廢弛管理時的緊急因應資金，取代原本的2％殯葬設施經營管理基金。

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此外，新制也要求業者應將設施內建築物投保火災保險及地震保險，使設施安全更多一層保障，另外透過會計簽證與政府查核機制，嚴格落實管理費專款專用，讓現行私立公墓、納骨塔管理費專戶支出範圍具體明確，提升管理費透明度並有助於設施永續經營。

內政部指出，配合這次殯葬管理條例的修正，已修正3部配套子法，其中規定業者向消費者依契約收取的一切費用，無論是一次收取或分期收取，每次收費管理費都應至少佔12％，而且契約不再採用「永久使用權」，而是改為「非定期使用權」，即使用至設施自然老舊、無法修復為止；另外，如果消費者購買塔位有指定固定位置，則「視為已使用」，日後將不得任意終止契約並要求退費。

內政部表示，為使新制順利推動，宗教及禮制司已分別在5月13日、16日及21日針對業者及地方政府，在北、中、南區各辦理1場說明會，也彙整常見問題製作QA問答集與懶人包，民眾可到「內政部全國殯葬資訊入口網」查詢。

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