擒賊先擒王！本土小黨組民主行動隊 首站赴花蓮籲罷免傅崐萁

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨與社團，今天在立法院門口前召開「民主行動隊，罷傅來作伙」記者會，並於會後一同驅車前往花蓮。（記者方賓照攝）

2025/06/14 12:10

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免第三階段熱戰在即，台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小歐盟等本土政黨與社團，今天召開「民主行動隊，罷傅來作伙」記者會，並於會後一同驅車前往花蓮。台灣基進黨主席王興煥說，罷免必須「擒賊先擒王」，國會亂象的首惡就是國民黨地下主席傅崐萁，呼籲民眾站出來投下同意罷免票。

台灣基進黨主席王興煥表示，國會亂象的首惡就是國民黨地下主席傅崐萁，他是銜中國之命、在台毀憲亂政的罪魁禍首，因此罷免必須「擒賊先擒王」。他說，罷免成功必須持續為罷傅添柴火，並強調，罷免並非藍綠對決，而是全台公民意志的展現。

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台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，支持大罷免不是因為價值觀的對決，而是因為這一年藍白聯手的行徑，嚴重侵害民主底線。他提到，罷免領銜人之一的文學巨擘李喬說：「台灣有難，反抗就是愛」，今天罷免就是反抗的行動，罷免就是對民主的愛，罷免傅崐萁就是還給民主一個交代。

時代力量黨主席王婉諭指出，罷傅行動有3個意義，第一，這是一場人民自發的民主自救行動，不是為了誰，也不是為了反對誰，而是為了捍衛民主價值的行動；第二，這是一場被逼出來的集體行動，人民無法接受國會議員拿民主自由換取個人利益；第三，民主政治就是責任政治，制度無法罷免民眾黨團總召黃國昌，但可以從罷免那群協助傅黃集團的人開始，收回人民交付的權利。

「罷免就是平等的民主行動。」小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵說，將花蓮作為首站的原因是需要讓更多花蓮人民一起站出來，因為罷免不是抗爭或鬥爭，而是希望開展更多民主對話，思考台灣需要怎樣的民主政治，以及討論期待的政治環境。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，國民黨立委正在為中國共產黨鋪路，要將台灣推入共產黨手中，將台灣問題中國化，這是30年前他們提出「台灣問題國際化」的主張背道而馳，大家必須一起努力。

文化人馮光遠則以其更生人身份指出，自己曾因批評黨國人物坐牢20日，但不悔初衷，今以守法的更生人身份正告傅崐萁：「你也該當個守法的更生人。」他強調，罷免不是犯罪，是對社會有益的民主行動。傅崐萁失去保護傘後，司法才能追訴其應負的責任。

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨與社團，今天在立法院門口前召開「民主行動隊，罷傅來作伙」記者會，並於會後一同驅車前往花蓮。（記者方賓照攝）

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨與社團，今天在立法院門口前召開「民主行動隊，罷傅來作伙」記者會，並於會後一同驅車前往花蓮。（記者方賓照攝）

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