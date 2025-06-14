批馬英九赴中為私利傷國格 賴瑞隆：不顧國民黨面臨大罷免

前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

2025/06/14 11:34

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九今（14日）率「大九學堂」學員訪問中國，出席海峽論壇活動。民進黨立委賴瑞隆批評，馬英九僅為個人利益參與統戰平台活動，嚴重傷害台灣國格、無視國家主權與尊嚴，甚至不顧國民黨面臨的大罷免，呼籲國民黨主席朱立倫硬起來，負責任約束黨員行為。

賴瑞隆今受訪表示，馬英九擔任總統期間，陸委會就已認定「海峽論壇」是個統戰平台，如今馬卸任總統後卻參與相關活動，非常失格、也非常不恰當；若中國全國政協主席王滬寧在論壇中談到「台灣是中國不可分割的一部分」或「一國兩制」等言論，馬英九將如何自處？這將嚴重傷害台灣國格、自我矮化，同時也失去尊嚴對等的原則。

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賴瑞隆進一步質疑，馬英九此行是為了個人的利益及「馬習三會」而去」，完全不顧台灣的主權與尊嚴，甚至不顧國民黨面臨大罷免的問題。當人民擔憂國民黨過度親中之際，應嚴厲譴責馬英九的做法，而朱立倫也應該硬起來、有所作為；若國民黨無法約束其黨員、前主席的行為，國民黨就必須負起相關責任、對人民負責。

對於海峽論壇，賴瑞隆認為，作為統戰平台及農產品採購的效益日益降低，今年許多縣市首長都未出席，即使有數千人參與，也僅是統戰效果，不具特殊意義。賴呼籲，台灣應團結一致對外，不要接受專制中國的統戰平台，也不接受馬英九等人甘願成為中國統戰的棋子，為中共、海峽論壇、甚至是「一國兩制」背書的行為，「台灣人民絕不接受，也絕不原諒」。

民進黨立委許智傑也強調，海峽論壇一直是中國統戰主要舞台，馬英九長年親共已是全台共識，一句「相信習近平」更是摧毀新北市長侯友宜在2024總統選舉的關鍵，今年馬英九又再次赴中，無疑是替大罷免添柴火，有推波助瀾效果，幫助大罷免大成功。

民進黨立委賴瑞隆批評，馬英九赴中參與海峽論壇，嚴重傷害台灣國格，僅為個人利益而無視國家主權與尊嚴。（資料照）

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