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    罷綠委零戰績 國民黨悄悄改口「不同意罷免就是不同意賴清德」

    國民黨因應大罷免曾經訴求「罷免賴清德，先罷綠衛兵」，如今已成過去。（記者施曉光攝）

    國民黨因應大罷免曾經訴求「罷免賴清德，先罷綠衛兵」，如今已成過去。（記者施曉光攝）

    2025/06/14 11:19

    〔記者施曉光／台北報導〕由於罷綠行動「零戰績」，罷免不了所謂的「綠衛兵」，國民黨應對這次的大罷免，已經從第一階段的「以罷制罷」，第二階段的「罷免賴清德、先罷綠衛兵」，悄悄拐了個彎，改口喊「不同意罷免，就是不同意賴清德！」

    國民黨最新的反罷空戰文宣，就是訴求賴清德總統執政僅1年多，已經讓民生、產業、勞工全面受害，呼籲民眾「挺民生、救產業，投下『不同意罷免』！」

    國民黨主席朱立倫曾在426「戰獨裁、反綠共」凱道集會上宣布要罷免賴清德總統，給民進黨貼上「綠共」的標籤，而後為了衝刺第二階段罷綠連署，在該黨中央黨部門面上還懸掛印有「罷免賴清德、先罷綠衛兵」等斗大文字的橫幅布條。

    不過，由於第二階段罷綠連署已幾近全軍覆沒，國民黨發言系統日前面對媒體詢問罷免賴清德，已經坦言「（立法院）票數不足」，並改口所謂的罷賴，就是不同意賴清德、不同意罷免。

    國民黨今日指出，賴清德執政僅1年多，已經讓民生、產業、勞工全面受害，能源政策亂搞，台灣又缺電又漲價，受苦的是全民，面對美國加徵關稅，政府無能因應，還甩鍋國會、推責在野，更離譜的是，民進黨當年砍7天假，如今連5天假都不還給人民。

    該黨強調，賴政府錯誤政策接二連三，卻還敢用罷免轉移焦點，這種執政邏輯，絕對不能接受，呼籲民眾要堅定投下「不同意罷免」，守住台灣未來！

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