出席歐洲「全球安全論壇」年會 陳明棋曝台嚇阻威權擴張3策略

外交部政務次長陳明祺（右2）與其他與談人共同討論如何因應安全威脅，包括捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席Pavel Fischer（右3）、烏克蘭國會國家安全、國防與情報委員會副主席Yehor Cherniev（左3）、愛沙尼亞國會國防委員會成員Raimond Kaljulaid（左2）、烏克蘭前國防部長Oleksii Reznikov（左1）。（外交部提供）

2025/06/14 11:07

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長陳明祺應中東歐知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，出席布拉格論壇年會，13日擔任「台灣：全球穩定的關鍵課題」（Taiwan: The Global Imperative for Stability）場次與談人，向與會各國政要重申台灣自我防衛決心，並分享台灣嚇阻威權擴張的3大策略，包括強化自衛能力、與友盟展現團結，以及爭取國際社會支持台灣參與國際組織避免被孤立等。

外交部說明，「全球安全論壇」聚集歐洲各國政要，共同就歐洲面臨的安全威脅進行交流對話的重要平台，是歐洲最重要的智庫之一。本次論壇吸引逾百名專家政要參加，現場討論熱烈，反映台灣議題在中東歐地區備受關注。論壇與談人包括捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席Pavel Fischer、烏克蘭國會國家安全、國防與情報委員會副主席Yehor Cherniev、愛沙尼亞國會國防委員會成員Raimond Kaljulaid、烏克蘭前國防部長Oleksii Reznikov。其等均對台灣表達支持，並強調民主國家團結一致、共同對抗威權主義擴張之重要性。

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陳明祺會中強調，面對日益升高的中國威脅，維持台海和平穩定不僅是台灣的責任，更是全球民主國家的共同要務。烏克蘭的經驗證明，沒有實質防衛能力的外交承諾無法阻止侵略行為，台灣必須持續強化自我防衛、深化國際合作，以達成有效嚇阻。

陳指出，台灣嚇阻威權擴張策略有三：一是強化自我防衛能力，包括增加國防預算、軍隊改革及發展不對稱戰力；二是民主友盟展現團結，透過自由航行與外交聲援維持台海現狀；三是爭取國際社會對台灣參與國際組織的支持，避免台灣被孤立。

陳明祺呼籲，各國共同採取行動加以預防，而不是在危機爆發後才做出反應，並強調各國支持台灣不是對台灣施加恩惠，而是為全球自由、法治與經濟穩定而戰。此外，台灣是國際上負責任的行為者，疫情期間以「Taiwan can help」之精神積極提供各國協助，因此台灣不該被排除在國際組織外。

外交部表示，除在GLOBSEC座談中發表專題演講外，陳明祺也在與會期間與捷克在內多個歐洲國家政要進行雙邊會談，並接受媒體聯訪，傳達我國對歐政策立場。

外交部強調，台歐關係日漸緊密，也都面對安全挑戰，台灣將持續與歐洲理念相近夥伴發展安全在內各面向夥伴關係，促進和平與繁榮，以共同對抗威權體制帶來的各項威脅。

外交部政務次長陳明祺。（資料照）

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