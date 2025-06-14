黃國昌稱有31立委參與連署廢除監察院 下週提案修憲

民眾黨主席黃國昌（右二）參加板橋區的贈送高麗菜活動。（記者翁聿煌攝）

2025/06/14 11:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天到新北市板橋區廣福公園贈送高麗菜，被媒體問到推動修憲委員會的進度，他表示，廢除監察院是許多民眾的心願，過去民進黨也表達過意願，目前已有31位委員連署，達到修憲的法定門檻，民眾黨下週就會提案成立修憲委員會。

黃國昌批評，民進黨掌權以後，對於監察委員的位置是酬庸好酬傭滿，發現監察院又肥又香，不但有公務車可以載寵物去美容，舉凡家人出國自己要去按摩、理髮等等的事情，都可以使用公務車，這段時間監察院所爆發的醜聞和爭議，已經讓全台灣人民都看不下去，也讓廢除監察院這樣的訴求能夠取得新的動能。

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黃國昌表示，現在已有31位委員連署共同提出修憲提案，已經達到法定門檻，下個禮拜民眾黨就會提案要成立修憲委員會，希望民進黨說到做到，不要打假球。

有媒體問黃國昌，對於總統賴清德邀請他參加國安簡報的立場，黃國昌表示，他一向很坦率面對鏡頭，向所有的媒體和台灣人民清清楚楚的報告，賴清德說希望朝野政黨領袖，大家能夠坦率、真誠交換意見，共商國是，他第一時間就表達支持，希望能針對台灣面臨國內外重要的嚴峻情勢，以及人民關心的重要議題，大家好好坐下來交換意見，全程公開直播。

他誠懇的呼籲賴清德，台灣目前所面對的重要的問題真的太多了，拜託賴總統放下政治的算計、坦率的面對人民關切的、的重要議題，讓全國人民看一看3個大黨的黨主席，針對人民所關切的重要議題，我們能不能夠好好的坐下來公開坦率的跟人民報告我們要怎麼解解決人民的痛苦。

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