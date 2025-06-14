沈伯洋遭中共波髒水圍剿 矢板明夫：台灣竟然有人助紂為虐、是非不明

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/06/14 11:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋及父親沈土城所開公司，因與中國企業存在貿易，連日遭中國共產黨、中共官媒、國民黨批判「賺紅錢」。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，為什麼民進黨立委的家人就不能和中國做生意？難道和中國做生意是在野黨的特權嗎？沒想到，台灣竟然有人和中國當局站在一起、加大力道批評沈伯洋委員，可謂是助紂為虐、是非不明。

矢板明夫在臉書PO文表示，這幾天，台灣的一些統派媒體和自媒體集中炮火一直在攻擊民進黨籍的立法委員沈伯洋及其家人，指責沈的父親和中國做生意，說他賺的是「紅錢」，這種指責讓人覺得莫名其妙。因為這些統派媒體這麼多年以來，一直在台灣鼓吹要推進兩岸經濟交流，主張透過和對岸多做生意、推動兩岸的和平發展。為什麼民進黨立委的家人就不能和中國做生意？難道和中國做生意是在野黨的特權嗎？

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矢板明夫指出，在全世界，包括美國、日本、歐洲的很多民主國家的企業，都在和中國做生意。只要不觸犯法律、不被北京政府收買利用、不增加台灣的安全隱患，從台灣的角度來看，自然不應該有問題，現在沈伯洋委員等在國會推動的政策是防止「中國對台灣進行滲透、企圖破壞台灣現行的民主制度、威脅台灣安全的行為」，這些無疑是中國當局和親共的在野黨所不願看到的。

矢板明夫續指，中國國台辦本月5日宣布懲戒和民進黨立委沈伯洋有關聯的企業，禁止沈伯洋父親的公司與中國企業進行交易與合作。國台辦發言人還警告稱，「若台獨分子誤判形勢，只會付出更慘痛的代價」，明明白白地把「正常的生意往來」和「家人的政治立場」掛鉤，這種行為證明了中國不是一個正常的國家。作為台灣人，經由此事應該再次認識到和中國做生意的風險，同時應該批評中國的做法、捍衛台灣企業的正當權益。

矢板明夫直言，沒想到，台灣竟然有人和中國當局站在一起、加大力道批評沈伯洋委員，可謂是助紂為虐、是非不明。

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