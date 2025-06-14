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    率大九學堂再訪中 馬英九：盼促進兩岸青年交流化解緊張

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

    2025/06/14 10:08

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕中共主辦的第17屆海峽論壇將於6月15日登場，前總統馬英九今（14日）率領「大九學堂」青年學員啟程前往福建參與活動。他在桃園機場出發前發表談話表示，此行目的是為加深對當地歷史與產業發展的認識，更希望藉由與大陸青年面對面互動，紓緩當前緊張的兩岸關係，促進民間更深入的交流與理解。

    馬英九強調，兩岸青年是兩岸未來的希望。他表示：「我期盼透過交流，能鼓勵更多台灣青年前往大陸，也歡迎大陸青年來台互動學習。彼此了解愈多，對兩岸和平發展就愈有幫助，這也是馬英九基金會長期努力的方向。」

    此行團員主要為大九學堂學員，除了出席在廈門舉行的海峽論壇外，團隊也將前往甘肅，參與2025年公祭中華人文始祖伏羲的大典。對於外界盛傳的「馬習三會」，基金會澄清這是虛構消息，馬英九此行純屬兩岸青年交流，並無安排與中共領導人會面。

    針對馬英九參加海峽論壇，陸委會發言人梁文傑日前表示，早在馬政府時期，陸委會就已認定海峽論壇是中共刻意設計的統戰平台，對馬英九仍選擇出席感到不可思議，認為此舉「在我們看來就是失格」。

    這是馬英九卸任總統後第四次率團訪中，基金會執行長蕭旭岑、馬辦主任王光慈隨行，國民黨副主席夏立言也到桃園機場送行。

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中，國民黨副主席夏立言（右）到機場送機。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中，國民黨副主席夏立言（右）到機場送機。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

    前總統馬英九第四度率團訪中。（記者劉信德攝）

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