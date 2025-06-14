林佳龍出席菲律賓國慶酒會 宣布延長對菲免簽入境一年

外交部長林佳龍（左4）13日晚間出席菲律賓國慶酒會，除代表政府表達祝賀外，也現場宣布延長菲律賓免簽一年。（外交部提供）

2025/06/14 09:50

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（13）日晚間出席慶祝菲律賓第127週年國慶酒會，代表台灣向菲律賓政府與人民致上最誠摯的祝賀，並宣布台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境待遇一年，展現持續深化台菲友好與交流的誠意。林佳龍表示，期待未來雙方能基於互惠原則，促成台灣民眾赴菲享有免簽待遇，便利雙邊人員往來，持續深化台菲夥伴關係。

菲律賓在1898年6月12日擺脫西班牙殖民統治，並將這天訂為國慶日。林佳龍表示，菲律賓是台灣的重要鄰國，與台灣同處印太第一島鏈，台菲雙方不僅共享自由民主的核心價值，更在面對極權主義擴張挑戰時，相互扶持、並肩前行。林佳龍說，他與菲律賓駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）深有同感，「維護區域和平穩定，是台菲共同的責任與願景」。

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林佳龍指出，近年來台菲關係日益緊密，特別是在菲律賓政府發布第82號備忘錄通告，放寬官方交流的部分限制，不僅為雙方共同推動的「台菲經濟走廊」奠定基礎，也帶動台菲在農業、科技、能源、智慧解決方案及經濟韌性等多元領域的合作。

林佳龍進一步提到，台菲民間交流同樣蓬勃發展。去（2024）年菲律賓來台旅客高達41萬5000人，為東南亞國家之冠；目前在台的菲籍移工也有16萬人，活躍於各行各業，為台灣社會注入新能量，他特別向菲律賓移工致上由衷謝意。

為持續深化台菲雙邊關係，林佳龍於酒會上宣布，台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年。同時，林佳龍也期待，在互惠原則下，未來台灣民眾也能享有免簽赴菲的待遇，讓雙方人民只需簡單整理行囊、帶上護照，即可展開一趟說走就走的假期。

林佳龍也應葛若菲之邀，在酒會中獻唱〈月亮代表我的心〉，以音樂向菲律賓朋友傳遞台灣人民的祝福，祝願台菲友誼長存，未來持續攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。

林佳龍臉書貼文發布後，有在台從事英文教學的菲律賓籍教師留言表示「非常感謝林部長！看到這篇文章就很感動了」，並期待未來台菲能共享自由民主，也盼每位在台的菲律賓人，無論是來台工作、讀書、移民、觀光旅遊，都能好好遵守台灣提供的福利。

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