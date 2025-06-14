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    藍白連署修憲廢監察院 黃智賢：國民黨是又蠢又壞？

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/06/14 09:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手提出廢除監察院的修憲案，對此名嘴黃智賢表示，國民黨確定要廢除五權憲法囉？國民黨，你確定你要背棄中華民國的建國理念？你確定你要跟孫中山蔣介石對幹？你是蠢，還是壞？還是又蠢又壞？

    黃智賢在臉書PO文表示，黃國昌一直要為自己擴權，所以搞出一個被判違憲的擴權法案，最後導致這場大罷免，去年傅崐萁配合黃國昌，喊著要廢監察院，藍營名嘴跟支持者跟著傅跟黃跑，以為這樣賴清德就怕了，就怒了，自嗨，這樣就把民進黨踩在腳下，真讓人笑尿了。

    黃智賢指出，民進黨幾十年來，都不要五權憲法，民進黨要的是三權，立法司法行政，人家本來就立志要廢監察院考試院，五權憲法是國父孫中山的創制，也是中華民國的獨創，結果，現在居然要跟黃國昌蜜裡調油的一起廢監察院，黃國昌這次提案要廢監察院，號稱有29人連署。

    黃智賢續指，你國民黨是失心瘋，非把自己弄死不可？在大罷免之際，你搞這個？廢監察院，能為萬民興利？能為國家建太平？還是只是無知無腦，跟著黃國昌，為立委擴權做舖墊？

    黃智賢直言，所以國民黨確定要廢除五權憲法囉？國民黨，你確定你要背棄中華民國的建國理念？你確定你要跟孫中山蔣介石對幹？你是蠢，還是壞？還是又蠢又壞？

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