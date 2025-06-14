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    馬英九訪中 台灣國機場送行高唱「送你離開別回來了」

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

    2025/06/14 09:16

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕前總統馬英九今出發訪問中國，台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式，抗議馬英九再度訪問中國，並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。

    陳峻涵表示，馬英九不顧臭要飯的罵名，仍舊堅持再度訪中，雖名義上是率領「大九學堂」學員，但台灣國認為，是中國國民黨立委因大罷免感受到壓力，此刻不宜像去年傅崐萁等人那般張揚，只好指定風暴圈外的馬英九到中國聽訓，同時，也許也接受下一步指示並尋求中共奧援。

    陳峻涵強調，在中國已明確將「九二共識」定義為「一個中國原則」下，馬此行更無可避免地被視為替中國統戰機器背書，用以拉攏台灣地方勢力、分化內部團結。馬此舉無異再次宣示國民黨接受「台灣屬於中國」的政治框架，這不僅矮化台灣主權，更與台灣主流民意背道而馳，馬英九為一人、一黨之私，自甘淪為統戰棋子，終將遭到台灣人民的嚴厲譴責。

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

    台灣國理事長陳峻涵一行人，今（14）日前往桃園機場出境大廳，以高唱「我送你離開千里之行，永遠不要回來」的行動劇方式送機並高呼「臭要飯的別回來了」口號，痛批馬英九自甘淪為統戰棋子。（記者劉信德攝）

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