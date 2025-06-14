藍白連署修憲廢監察院 柯建銘：國民黨要給中國打死了

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/06/14 08:47

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委聯手提出廢除監察院的修憲案，民眾黨團總召黃國昌說明，連署已跨越29位立委法定門檻，正式送案。民進黨團總召柯建銘反問，「國民黨敢修憲嗎？要給中國打死了」；民進黨團幹事長吳思瑤則評估，藍白提案動機不純，將憲法作為政治鬥爭的工具，實為選擇性、挾怨報復式、以及國會擴權的修憲。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強提出「憲法增修條文第三條、第四條及第七條修正草案」，明定廢除監察院，並將憲法有關監察院、審計部職權業務移至立法院，而行政院於會計年度結束後四個月內，應提出決算於立法院。

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對此，柯建銘接受本報訪問直言，國民黨敢修憲嗎？要給中國打死了！他們送來看看，民眾黨團就是詐騙集團，這個聽聽就好，反正他們的政治生命只到今年7月26日（註：預估大罷免投票日），不必太理會。

吳思瑤則說，廢除考監是民進黨長期的憲政改革目標，上一屆修憲委員會卻遭國民黨阻擋；憲政體制是何其嚴肅的事，但藍白兩黨在本屆立法院屢屢毀憲亂政、違憲上癮，如今又聯手提出廢除監察院的修憲案，根本是將憲法作為政治鬥爭的工具，毫無正當性可言。

關於提案內容，吳思瑤批評，此次修憲案完全是基於挾怨報復的心態，起因於監察院調查前民眾黨主席柯文哲的政治獻金案。藍白將嚴肅的憲政體制，做為政黨挾怨報復的工具。

此外，吳思瑤強調，修憲需要完整的配套制度，如果立法院對憲政議題有共識、要啟動修憲工程，甚至是上一屆被在野黨「窩裡反」的18歲公民權修憲案，都可以一起討論；這絕對是一個大工程，而且是嚴肅的事情，不應該片面選擇性地處理。

吳思瑤指出，修憲委員會成立尚有漫長期程，也需要處理許多不同提案，若修憲的起心動念不單純、不正面，整個制度配套勢必會「歪掉」；包括未來若廢除監察院，是否也要廢除考試院？以及憲政職權應如何轉移？若沒有好的制度配套，修憲恐將成為國會擴權的延伸，如同先前將監察院調查權變成立法院職權的違憲修法。

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