大罷免奏效！ 海峽論壇17年來藍營縣市首長首次缺席

第17屆海峽論壇大會明（15）日於中國廈門登場。（資料照，圖取自國台辦旗下《中國台灣網》）

2025/06/14 06:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國一年一度對台大型統戰平台「海峽論壇」明（15）日登場，在大罷免壓力下，海峽論壇舉辦17年來，首度出現藍營縣市首長缺席、甚至沒有派出代表與會，因此中方力邀前總統馬英九出席，海峽論壇官網也大肆宣傳馬英九出席消息，兩岸人士表示，馬英九淪為今年論壇最大統戰樣板。

海峽論壇大會明天登場，中國全國政協主席王滬寧將出席致詞，國台辦宣稱，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，安排大會活動及青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大板塊系列活動共56場。

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去年的海峽論壇，國民黨包括副主席連勝文、雲林縣長張麗善、金門副縣長李文良率縣府交流團、立委陳玉珍與蘇清泉、陳雪生等人與會。據了解，國民黨過往至少派出副主席的層級，但今年改由大陸事務部主任林祖嘉代表，層級大為降低。

據傳，中方在邀約「海峽論壇」過程中，暗示將提供農產品採購等「惠台」措施，但國民黨正面臨大罷免壓力，黨中央說服藍營地方首長與立委都不要參加，避免給大罷免帶來負面衝擊，不過，知情人士表示，藍營地方首長雖都婉拒，但立委出席情況尚無法確定。

中方唯恐無法拉抬海峽論壇聲勢，立即將目標轉向馬英九，並達成「台灣第一個卸任領導人參加海峽論壇」的指標性意義。馬英九今（14）日啟程與會，海峽論壇官網已把「馬英九等超7000名台灣各界人士將受邀参加」的新聞置頂，而官網首頁中就有三則有關馬英九出席論壇的相關消息。

馬英九明天極可能面臨坐在台下，聽王滬寧等中國統戰高層「訓話」的場景，兩岸人士研判，馬英九也可能致詞，不過，沒辦法判斷馬英九講什麼，而馬英九不致於與對岸有合作行為，也不適用兩岸條例，「社會公評比較重要」。

致於中方過去膨風宣稱有萬名台灣人參與海峽論壇，近年則降為7000人參與，中方今年仍宣稱有7000名台灣各界人士與會，兩岸人士認為，從近日小三通及台灣至廈門的運輸狀態，看來跟平日相差不多，並沒有觀察到人流數量特別增加。而中國吹噓的台灣民眾與會，其實絕大多是在中國發展的台商、台幹、台生等人。

海峽論壇官網已把「馬英九等超7000名台灣各界人士將受邀参加」的新聞置頂，而官網首頁中就有三則有關馬英九出席論壇的相關消息（圖取自海峽論壇官網）

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