海峽論壇前中國祭12項措施 陸委會批：名為「惠台」實則磁吸台資

第17屆海峽論壇大會明（15）日於中國廈門登場前，中國前天（13日）公布建設福建為兩岸融合發展示範區12項新措施。圖為去年海峽論壇。（資料照，圖取自國台辦旗下《中國台灣網》）

2025/06/14 06:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕第17屆海峽論壇大會明（15）日於中國廈門登場前，中國前天（13日）公布建設福建為兩岸融合發展示範區12項新措施，包括推動更多符合條件的福建台資企業在中國上市，允許福建省內銀行為台灣民眾在當地購房辦理「跨境人民幣收付」業務。對此，陸委會批，以「惠台」為名，企圖磁吸台灣資金赴中投資發展。

12條措施聚焦4大面向，包括「優化兩岸共同生活圈金融生態、服務台資企業登陸建設」、「支持在福州、廈門、泉州展開跨境貿易高水準開放試點」、「支持資本項下跨境投資融資便利化」、「加強金融監管有效防範化解金融風險等」。

請繼續往下閱讀...

以「支持資本項下跨境投資融資便利化」為例，其中一項措施為支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，「推動更多符合條件的福建優質台資企業在大陸上市」，鼓勵更多台資企業參與中國金融市場發展。

在優化金融生態方面，台灣民眾在當地購房，將允許金融機構開展相關的跨境人民幣收付款和境內支付業務，提供更多便利性。在支持福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水準開放試點方面，包括便利經常專案外匯資金收付、支持銀行優化新型跨境貿易結算等措施。

對此，陸委會表示，中國發布12項所謂「金融惠台措施」多是既有措施或既有措施之強化，一直以來福建不斷推出兩岸融合措施，但台灣民眾與企業受益有限，難達所謂統戰效果。

陸委會指出，中國經濟下行陷入通縮疑慮，房地產市場衰退爆雷、投資環境惡化，大量住宅與商業大樓長期閒置，此次福建推出購屋跨境匯款及金融投融資便利化等單方面措施，企圖磁吸台灣資金赴陸投資發展，以「惠台」為名，實則解決中國房地產崩盤及經濟情勢不佳問題，再次提醒國人應注意相關風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法