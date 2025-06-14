王義川提延長中配取身分證年限 6年改10年草案悄付委

民進黨立委王義川。（資料照）

2025/06/14 06:40

〔記者李文馨／台北報導〕中配議題近年引發討論，國民黨立委曾提案將中配取得身分證的年限從6年縮短為4年，引發洗人口爭議；另有民團「黑熊學院」訴求，中國人就是外國人，入籍年限應由6年改為8年。民進黨立委王義川本月6日提出「兩岸人民關係條例」修法，主張中配入籍年限從6年延長為10年，相關草案已交付內政委員會審查。

國民黨立委許宇甄去年3月提出兩岸條例修法，主張中配取得身分證年限從6年改為4年，民進黨團質疑修法替中國洗人口，隨後於院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。國民黨立委游顥今年1月再提相同內容的草案，他當時表示，外籍配偶來台的待遇都應該平等，這才是台灣民主該展現的樣貌。但在國民黨團溝通後，於院會退回程序委員會。

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王義川昨在民進黨新媒體節目《午青LIVE》直播透露，他日前提出一項草案沒被發現，該案悄悄地進入委員會，國民黨、民眾黨也默默地讓草案完成一讀程序，現在隨時可以審查；他說，這個草案是多位民進黨立委被擋了幾百次國安修法的其中一條。

王義川提出的兩岸人民關係條例修法指出，鑒於中國對台灣持續進行統戰滲透行動，並考量「中國（大陸地區）人民」與「外籍人士」取得中華民國國籍與身分證程序不一致，導致實質不公平與國安風險，因此提案調整中國配偶申請定居及取得國民身分之條件與年限，強化國籍審查機制，保障國家安全與社會整體利益。

現行長期居留在台的中配申請定居共有4項條件，包含在台灣地區合法居留連續2年且每年居住逾183日、品行端正，無犯罪紀錄、提出喪失原籍證明，以及符合國家利益。草案將在台灣地區合法居留連續「2年」且每年居住逾183日，改為合法居留連續「6年」且每年居住逾183日；並將「提出喪失原籍證明」修改為「提出喪失原屬地區居民身分之佐證資料」，審查重點由戶籍轉向實質身分地位。

草案也明定，經轉換併計後，在台依親居留滿4年，符合第3項規定，得申請轉換為長期居留期間；經轉換併計後，在台連續長期居留滿6年，並符合第5項規定，得申請定居。由於中配取得身分證前必須歷經「依親居留」、「長期居留」，最後才能申請「定居」，因此該修法相當於將中配申請定居所需合法居留年限由6年延長為10年。

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