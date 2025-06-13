罷北市藍委三階策略大方向曝 串聯拓展全民監督運動

圖為雙北罷團先前在台北市舉辦記者會畫面。（資料照）

2025/06/13 21:47

〔記者董冠怡／台北報導〕中央選舉委員會預計6月20日開會審查首波26件連署罷免案，如果當天宣布成立，7月10日到8月19日期間的週六，都有可能是三階投票時間。對於國民黨啟動「愛國者行動」反制大罷免，台北市罷團說，接下來掃街、站路口之外，也會重新聚焦整理論述，規劃更多創新的公民參與方式，強化與各地罷團的橫向串聯，拓展「全民監督運動」。

二階連署查對期限是依送件日期往後推算40天，因此，國民黨李彥秀查對期限是6月15日、羅智強6月16日，王鴻薇、徐巧芯及賴士葆3人都是6月17日。

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對於後續罷藍行動，「剷除黑芯」指出，將採更積極的陸戰，去和信義、南松山的選民溝通，直到投票前一天，深入松信選區的每一個角落，說服所有選民出門投下「同意罷免」票。

「港湖除銹」說，目前正在強力徵求民眾提供自家牆面，或是認識的廣告看板，若港湖居民有意願，可與罷團聯繫，之後也將積極與其他罷團推出更多合作，打贏這場資源不對等的罷免戰役。

「大安強強滾」提到，除了傳統的掃街、站路口等基本工作，還會重新聚焦整理論述，藉由分眾論述更精準拉動中間選民的認同，不只要佔領街頭，更要進入家庭客廳，配合二階連署的里別分析設定票倉策略，同時規劃更多創新的公民參與方式，適時公布詳細內容。

「山除薇害」說，雙北罷團緊密協作之餘，同步展開與全台各地罷免行動者的橫向串聯，依據選區個別狀況，調整空戰節奏、共享素材策略，並且罩住彼此，讓「全民監督運動」能夠擴散到更多地方，接下來則優先評估風險、確保志工與組織者的安全，再來擴大規模，進一步強化各地罷團之間的協同行動，推進空地戰同步節奏，待合適時機到來，就會對外公布後續行動方向，邀請關心台灣民主、厭倦政治濫權者，一起加入人民自救行列。

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