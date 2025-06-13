缺糧草! 國民黨北市黨部防守罷免 要議員先交「10萬元」職務捐

國民黨北市黨部代理主委戴錫欽回應，議員每年本就有固定責任額。（資料照）

2025/06/13 21:44

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨面對罷免2階「31比0」慘敗士氣大傷，地方黨部力拚防守。據了解，目前北市黨部因幽靈連署案元氣大傷，動員力度有限，也因糧草不足向議員要求近期先繳交10萬元職務捐，恐成國民黨反罷免一大隱憂。

北市黨部代理主委戴錫欽說，議員每年本就有責任額，無繳交期限，近期因應罷免希望議員們先交，大家也都很樂意配合。

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據了解，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以及多位幹部涉幽靈連署案被羈押，即便找來議長戴錫欽擔任代理主委，黨部還是缺乏了最核心的主幹，機能大失。過去地方組織動員、籌措資金都由黃呂錦茹運籌帷幄，如今群龍無首，也導致在於基層動員上較難著力。

至於最重要的選舉糧草部分更是捉襟見肘，戴錫欽也曾於會議中向議員們表達，希望近期能先繳交每年需負擔的10萬元職務捐責任額，用於度過反罷關鍵時刻。

戴錫欽表示，每位議員本來每年就有固定的責任額要上繳黨部，一年到頭都可以繳，近期因應反罷免情勢，因此於會議中向議員表達可以先繳交今年責任額，而所有的議員同仁也都表達非常樂意，一起共體時艱。

地方人士直言，目前藍軍的動員力明顯低於綠營，雖然私底下很多黨員都還是支持國民黨，但因近期藍軍屢陷違法爭議，也讓很多人不太站出來表態、連署或是參加活動等。此外，近期雖然藍委都積極舉辦客廳會、說明會，場次看似不少，但大多是重複動員，出席人員多為黨工幹部或是熱心義工，藍軍熱情尚未被激發出來。

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