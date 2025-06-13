批國民黨愛國者行動是木馬屠城記 北市罷團：藍白合恐致罷免越燒越旺

公民團體罷藍委行動在等待中選會審查二階連署結果的期間，透過遊行、串聯相挺等活動，為罷免行動保溫。（資料照）

2025/06/13 21:00

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨啟動「愛國者行動」迎戰大罷免，陸續和藍營縣市首長會面，討論區域聯防策略，且有可能藍白合反罷免。台北市罷團質問市長蔣萬安，今天他如用市長身分對抗罷免，明天是否會動用公權力，打壓持不同意見的公民？對比國民黨近期的一連串作為，所謂「愛國者行動」更像是「木馬屠城記」，如果藍白真的繼續合作，恐讓仇恨值彼此擴散，導致罷免星火越燒越旺。

「山除薇害」說，市長首要責任是專注市政、保障市民，不是可以隨時切換成政黨打手、三寶爸的彈性身分。中央總預算就是正被罷免的藍委所凍刪，連帶影響地方補助款縮水，蔣卻一邊訴願、一邊護航，赤裸裸的雙標。行政中立是法律的要求、更是民主制度的基本底線，如果蔣選擇為藍委們的言行背書，「那麼罷免完立委之後，市民也不會對失職的市長視若無睹。」

請繼續往下閱讀...

此外，藍白兩黨表面上合作反罷免，實則骨子裡互相矛盾、你爭我奪，守的不是民主制度，而是手中的權力堡壘。諷刺的是，這些政黨過去曾一起罷免綠委，積極助攻結果一敗塗地，證明其動員與話術無法代表主流民意，如今角色互換，卻轉過頭來否定整個罷免制度，市民都看在眼裡。

「港湖除銹」指出，「藍白合恐致罷免星火越燒越旺！」在大罷免運動中，民眾有許多怒火來自無法被罷免的不分區立委黃國昌，倘若兩黨持續合作，恐讓仇恨值彼此擴散，更加劇人民的怒火，另提醒投入反罷免的「蔣市長」，切勿以行政權力介入、違法干預罷團展現公民自主意志，否則定會遭到民意反噬。

「大安強強滾」說，蔣萬安、朱立倫兩人大談「愛國者行動」的同時，對比國民黨近期一連串作為，更像是「木馬屠城記」、「帶路者行動」，諸如馬英九基金會宣布將再度訪問中國，出席海峽論壇等統戰活動，更荒謬的是，在台海情勢複雜嚴峻的當下，還在立法院推動不在籍投票、修改禁限制水域等疑似為中國開路的法案？令人不禁質疑企圖用愛國包裝掩蓋其配合中共統戰的本質。

罷團認為，部分公民對黃國昌等民眾黨立委的不滿，是催化罷免運動的要素之一，藍營選擇與白營合作，顯示連選擇合作對象的選擇都沒有，民眾對白營的不滿，只會全數轉化為推動藍營罷免的更強動力。

「剷除黑芯」提到，市長應維持行政中立，不應成為護小雞的母雞，因為公民團體和市府的權力完全不對等，對於藍白合，尊重任何政黨對於罷免行動的立場，不管其他政黨如何動作，都不會改變其想要罷掉不適任立委的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法