拒中方來台參展夏季旅展 陸委會：「懲獨22條」赴中風險高

我觀光署拒絕中國人員來台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請，對此，陸委會強調，中國人士來台參展，是為招攬國人赴中旅遊，國人赴中旅遊風險日高。（資料照）

2025/06/13 20:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕我觀光署拒絕中國人員來台參加「2025台北夏季旅展」，對此，陸委會今晚強調，中國人士來台參展，是為招攬國人赴中旅遊，國人赴中旅遊風險日高，不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，台灣觀光署拒絕中國人員入台舉辦2025台北夏季旅展申請，干涉旅展類旅遊業界交流。中方秉持「兩岸一家親」理念，積極支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，在兩岸旅遊問題上採取切實舉措，為兩岸民眾謀利造福。

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朱鳳蓮批評，民進黨政府不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項「橫加干涉」，並重申中國一貫立場，指出台灣內部「要和平、要發展、要交流、要合作」的主流民意誰都忽視不了。

陸委會指出，台灣旅遊交流協會專案申請中國人士來台參加「2025台北夏季旅展」是為招攬國人赴中旅遊，惟自去年6月中方公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，國人赴中旅遊風險日高，不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

陸委會表示，有關恢復兩岸旅遊，民調有70%以上的民眾支持政府透過觀光小兩會進行溝通。我方台旅會已於今年2月聯繫中方海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，惟中方迄未回復，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲中方儘速回應。

兩岸旅遊自疫情結束後仍未開放，不過，去年的「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」，中方有155名官員及業者到台灣參展，其中29人為文旅系統官員，今年則全數拒絕參展。

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