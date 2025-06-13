館長赴中跪求城隍爺救柯文哲 小牛爆：6年前柯老大對他有多不屑

「小牛」柯昱安爆料，6年前柯文哲對館長相當不屑。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/13 21:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日前往中國自由行，並自稱為和平大使，一下飛機便「見什麼讚什麼」，遭兩岸網友狂酸是「劉姥姥逛大觀園」。對此，柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安分享6年前的小故事，直言「6年前館長口中的柯老大，私下對他有多不屑」。

柯昱安在Threads發文表示，2019年6月，陳之漢邀請柯文哲出席623反紅媒遊行，柯文哲用當天花蓮有行程婉拒，因此在遊行前跟陳之漢同台直播。陳之漢在會前，大肆在社群上宣傳「會跟柯P合體直播反紅媒」，結果一到現場，柯文哲什麼都不願意承諾。陳之漢事後被自己觀眾噴「訪談的過程太孬」，開始對柯心生怨懟。

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柯昱安說，623反紅媒活動結束不久，陳之漢又從蔡衍明的影片中，得知柯三兩天都跟蔡衍明私下見面，就在自己的直播間表示對柯文哲失望，直言「100分只剩下不到60分」。而當時的幕僚很難掰彎柯文哲的親中路線，只能力勸他跟館長修補關係，到他的直播間來解釋。

柯昱安也分享當時柯文哲與館長的對話：

「我幹嘛跟他解釋，一個網紅在意他幹什麼，不想支持是他的事。」

『你的支持者跟他的觀眾高度重疊......』

「這叫篩子理論，把這些不夠支持的篩掉，留下來才是我們要的。」

『市長，他很大隻，粉絲那麼多，很難篩…』

「不然你去問蔡壁如時間，有空再排行程，沒空就算了。」

他也爆料，「館長去年為了柯案煽動館粉出征我的時候，大概不知道6年前他口中的柯老大私下對他有多不屑。當年架著他去林口直播修補關係，也是希望把國家主權論述偏離的方向，再多拉一些回來」。

柯昱安表示，今天看到陳之漢在中國花式吹舔，接受中天全程直播，為了柯文哲下跪求城隍爺，回過頭來看2019年這些曾經發生的事情跟對話，為了反紅媒這件事情三不五時被陳之漢在直播上面情勒，整天說服柯文哲出席他的直播好好解釋立場，又要力勸柯文哲對陳之漢低聲下氣。讓他怒批，「真的是，X，浪費大家當年的時間，你遲早要舔共的，為什麼不一開始就舔？」

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