保障幼兒安全！ 張維倩籲比照北市 建置雲端監控備援機制

針對公幼監管議題，新北市議員張維倩質詢市長侯友宜。（記者羅國嘉翻攝）

2025/06/13 20:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕台北市日前爆發幼兒園性侵案，北市隨即啟動強化監控措施，市長蔣萬安並提出托嬰與幼兒園四大監管改革方案。新北市議員張維倩今（13日）在質詢時指出，新北若不積極回應，恐將在保障幼兒安全上「被台北超車」，呼籲市府盡速比照北市做法，建立雲端監控備援及影像調閱機制。

張維倩表示，北市事件涉及多名女童受害，令人震驚，也凸顯監視系統、雲端備援與影像調閱制度不完善，蔣萬安並赴議會進行專案報告，提出包括托嬰中心雲端備援建置、過渡期加強監控檢查、幼兒園攝錄影像調閱制度及統一雲端儲存系統等四項措施，全面提升監控與管理標準。她強調，新北市過去雖針對托嬰中心已有部分監管措施，但針對幼兒園的部分應加快腳步，避免落後他市。

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侯友宜指出，目前雖無中央法令強制幼兒園設置監視系統，但市府已開始規劃，將採「示範先行」的方式推動，與目前已有監視系統的園所溝通，尋求合作，朝向建立完善監控與影像管理制度，並將建議中央儘速修法，提供地方更明確的規範依據與資源支持。

教育局長張明文補充，市府將參考社會局的管理經驗與既有研討會成果，研擬出具體配套措施與示範方案，預計今年底前完成初步計畫，以利後續推動雲端儲存與影像調閱制度，強化幼兒園的監管安全網。

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