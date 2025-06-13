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    明年3天以上連假有9個！2026年行政機關辦公日曆表出爐

    行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表。 （行政院人事總處提供）

    行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表。 （行政院人事總處提供）

    2025/06/13 18:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日，其中3天以上之連續假期（併同例假日）計有9個。另也核定114年（西元2025年）政府行政機關辦公日曆表（修正版）。

    人事總處說明，行政院核定115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數120日，其中3以上之連續假期（併同例假日）計有9個，分別為農曆春節假期（9日）、和平紀念日（3日）、兒童節及清明節（4日）、勞動節（3日）、端午節（3日）、中秋節及孔子誕辰紀念日/教師節（4日）、國慶日（3日）、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等（3日）及行憲紀念日（3日）。

    另行政院核定114年（西元2025年）政府行政機關辦公日曆表（修正版），114年下半年新增教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日；增加2個3日連續假期（併同例假日）：教師節適逢星期日，於次一日9月29日（星期一）補假；光復節適逢星期六，於前一日10月24日（星期五）補假。

    人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；至實施條例第9條規定有關警察、消防、海巡、軍事等性質特殊政府機關（構）放假日及各級學校適用之學年度行事曆，由內政部、海洋委員會、國防部及各該主管教育行政機關等視需要調移之。此外，民間企業人員放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部規定辦理。

    人事總處已將114年（西元2025年）修正後之政府行政機關辦公日曆表及115年（西元2026年）政府行政機關辦公日曆表登載於該總處全球資訊網（https://www.dgpa.gov.tw/）首頁「最新消息」公告項目，歡迎民眾上網查詢或下載參考。

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