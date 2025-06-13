蔣萬安喊北士科蓋「國際羽球館」 議員曝進度落後恐淪空頭支票

蔣萬安要在北士科設國際級羽球館，但該選址為學校用地，預定要成立洲美國小再興建羽球館。圖為舊洲美國小廢校前。（資料照）

2025/06/13 19:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安在羽球雙打組合「麟洋配」於巴黎奧運奪金後，宣布要於北投士林科技園區（北士科）打造「國際級羽球館」。不過，台北市議員林延鳳指出，選址用地為文教用地，預定要成立洲美國小再興建羽球館，但目前當地人口數不足，學校恐要2028年才能成立；如急迫要蓋羽球館，就需要辦理都市計畫變更。此外她更指出，去年喊出要蓋羽球館至今，羽球協會甚至沒有受邀討論計畫，進度幾乎為零，蔣萬安假使連任成功，任內也蓋不完。

北市府表示，已確定成立洲美國小，籌備處也提前到今年成立，目前正遴選籌備處主任。

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北市府規劃於北士科園區西基地舊洲美國小的學校用地打造國際羽球館，基地面積2萬1000平方公尺、建築面積9124平方公尺，地下2層、地上3層，1樓有10面訓練場、2樓有5面國際規格比賽專用場，並設1300席活動座位、6500席固定座位共7800席觀眾席，初估總經費約53億元。

不過，林延鳳指出，蔣萬安在麟洋配奪冠時號稱要蓋國際羽球館，突然將室內自由車場改為國際羽球館，該基地為學校用地，市府要先有設立學校的需求、規劃，才可能同步進行國際羽球館興建，但教育局3月份稱因人口規模不足，現階段尚不需要興建學校，如果興建羽球館有急迫需求，須辦理都市計畫變更。

林說，在法規限制之下，學校人數達標要等到2028年，設校期程預估也要超過5年，至少要2034年才會完工，在蔣萬安任期內無法達成。

她也建議，目前教育部體育署無相關補助，之後中央成立運動部後北市府可以積極爭取，同時加強場館自償性規畫，設置體育局、教育局、都發局跨局處平台，定期檢討。

教育局回應，配合市府都市計畫政策及因應校地周邊新設社區快速發展，並考量學生就近入學需求，已成立洲美國小籌備處，正辦理籌備處主任遴選；至於設校期程需求評估約1年、規劃設計階段約2年、施工作業預估3年至4年，將持續關注生員變化及適齡學生設籍情形，進行班級量體規畫作業。

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